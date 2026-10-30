Roberta De Zio coautrice dello studio RoCK: a Bari una piattaforma per l’optogenetica

Roberta De Zio è coautrice dello studio RoCK sull’optogenetica pubblicato su Science Advances; a Bari è stata avviata una piattaforma dedicata.

Dallo studio RoCK alla piattaforma di Bari: il percorso di Roberta De Zio nell’optogenetica

Roberta De Zio, ricercatrice dell’Università di Bari “Aldo Moro”, è tra i coautori di uno studio internazionale sul sistema RoCK, pubblicato su Science Advances. Il lavoro riguarda l’optogenetica, una tecnica che consente di modulare l’attività cellulare attraverso stimoli luminosi, e ha contribuito a consolidare risultati premiati con il Nobel per la Medicina 2026, attribuito a Peter Hegemann, Georg Nagel e Karl Deisseroth.

Lo studio è nato dalla collaborazione con il gruppo di Franziska Schneider-Warme presso l’Università di Friburgo. Il sistema RoCK propone uno strumento per controllare e osservare con maggiore precisione l’attività cellulare in modelli sperimentali, con possibili applicazioni nello studio di tessuti cardiaci e neurali.

Dalla formazione a Friburgo al ritorno a Bari

De Zio ha iniziato la propria formazione scientifica sotto la guida di Andrea Gerbino e Maria Svelto. In seguito ha svolto un periodo come Visiting Researcher presso l’Institute for Experimental Cardiovascular Medicine di Friburgo, diretto da Peter Kohl, dove ha avuto accesso a tecnologie e competenze avanzate nel settore cardiovascolare.

La ricercatrice ha dichiarato: “Ho imparato a usare questa tecnica a Friburgo, lavorando con un gruppo che viene dalla scuola di Hegemann. Oggi posso portare quelle competenze a Bari, dove il Dipartimento ha appena avviato una piattaforma dedicata”.

La collaborazione con la sezione di Cardiac Optogenetics, guidata da Schneider-Warme, ha portato alla pubblicazione di due articoli internazionali e ad altri studi attualmente in preparazione. Secondo quanto riportato, metodologie e protocolli sviluppati nei centri esteri vengono ora trasferiti nel contesto barese.

La piattaforma dell’Università di Bari

L’Ateneo ha recentemente avviato una piattaforma dedicata alle tecnologie optogenetiche. L’infrastruttura è pensata come possibile hub per progetti multidisciplinari, formazione avanzata e partnership con centri clinici e imprese biotech.

Il rettore Roberto Bellotti ha definito il percorso di De Zio un esempio del sostegno alla crescita dei ricercatori e alla valorizzazione dell’Ateneo a livello internazionale.

Le prospettive indicate includono studi meccanicistici, modelli preclinici e lo sviluppo di strumenti diagnostici sperimentali. Per arrivare a ricadute sull’assistenza sanitaria, però, serviranno investimenti nella ricerca traslazionale, infrastrutture di sperimentazione e collaborazioni tra università, istituti di ricerca e industria biomedicale.

La piattaforma barese potrebbe inoltre favorire rapporti con ospedali, spin-off universitari e laboratori industriali del Sud Italia. La fonte sottolinea la necessità di finanziamenti continuativi e di percorsi per il trasferimento tecnologico, inclusi supporto alla brevettazione, incubazione d’impresa e accesso a capitali specializzati nelle life sciences.