Secondo centro anziani a Isola Sacra: l’opposizione critica la scelta del Comune di Fiumicino

Fiumicino, 30 ottobre 2026 – L’amministrazione comunale di Fiumicino è sotto i riflettori per la decisione di realizzare un secondo centro anziani nella zona di Isola Sacra , una scelta che, secondo l’opposizione, non risponde alle reali esigenze dei cittadini. I consiglieri comunali di opposizione hanno espresso forti perplessità, sottolineando come la priorità sembri essere quella di accontentare qualcuno piuttosto che rispondere ai bisogni concreti della popolazione.

Un altro punto critico riguarda la documentazione presentata per la realizzazione del centro. Secondo quanto riportato, la struttura individuata non sarebbe dotata di agibilità e permangono dubbi sulla regolarità delle firme raccolte, che non sarebbero state certificate. L’opposizione chiede quindi chiarezza all’amministrazione comunale, invitandola a spiegare le motivazioni dietro questa scelta e a verificare la correttezza della documentazione prima di procedere.