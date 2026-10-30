la polemica
Secondo centro anziani a Isola Sacra: l’opposizione critica la scelta del Comune di Fiumicino
Critiche da parte dei consiglieri di opposizione per la priorità data a un secondo centro anziani a Isola Sacra, mentre altre località come Focene rimangono prive di servizi fondamentali.
Fiumicino, 30 ottobre 2026 – L’amministrazione comunale di Fiumicino è sotto i riflettori per la decisione di realizzare un secondo centro anziani nella zona di Isola Sacra, una scelta che, secondo l’opposizione, non risponde alle reali esigenze dei cittadini. I consiglieri comunali di opposizione hanno espresso forti perplessità, sottolineando come la priorità sembri essere quella di accontentare qualcuno piuttosto che rispondere ai bisogni concreti della popolazione.
Le critiche dell’opposizione
Secondo i consiglieri di opposizione, “la decisione di concentrare due strutture per anziani nella stessa località, Isola Sacra, mentre altre zone come Focene non dispongono nemmeno del primo centro, appare poco equilibrata. A Focene, infatti, non manca solo un luogo di aggregazione per gli anziani, ma anche uno spazio dedicato ai giovani, esigenze che, secondo l’opposizione, meriterebbero maggiore attenzione”.
Un altro punto critico riguarda la documentazione presentata per la realizzazione del centro. Secondo quanto riportato, la struttura individuata non sarebbe dotata di agibilità e permangono dubbi sulla regolarità delle firme raccolte, che non sarebbero state certificate. L’opposizione chiede quindi chiarezza all’amministrazione comunale, invitandola a spiegare le motivazioni dietro questa scelta e a verificare la correttezza della documentazione prima di procedere.
Le richieste dei consiglieri
I consiglieri di opposizione chiedono all’amministrazione di motivare le ragioni che rendono prioritario un secondo centro anziani a Isola Sacra, piuttosto che intervenire per colmare le carenze presenti in altre località. Secondo loro, i cittadini meritano scelte trasparenti e fondate sulle reali necessità della comunità, senza decisioni che rischiano di alimentare disparità e malcontento.
La vicenda solleva interrogativi sulla capacità dell’amministrazione di programmare gli interventi in modo equilibrato, partendo dalle esigenze concrete dei cittadini piuttosto che da logiche di consenso. Resta da vedere se il Comune fornirà risposte esaustive alle critiche sollevate.