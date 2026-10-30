Stretta su affitti brevi e speculazione immobiliare: il piano dell’Ue contro la crisi abitativa

La Commissione europea punta ad aumentare gli alloggi accessibili, semplificare le costruzioni e mobilitare capitali pubblici e privati. Previsti interventi a sostegno di giovani e famiglie vulnerabili

Bruxelles, 30 ottobre 2026 – Più abitazioni a prezzi accessibili, nuovi investimenti pubblici e privati, procedure edilizie più semplici e un intervento sugli affitti brevi nelle città dove trovare casa è diventato sempre più difficile. Sono i punti centrali del Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili (European Affordable Housing Plan), presentato dalla Commissione europea per affrontare una crisi abitativa che interessa numerosi Paesi dell’Unione.

La strategia parte da un principio: la casa non è soltanto un bene economico, ma un diritto fondamentale e una componente essenziale della dignità delle persone. Una posizione con cui Bruxelles riconosce le crescenti difficoltà dei cittadini nell’accesso a un’abitazione, sia per i costi sia per la disponibilità insufficiente di alloggi.

Il piano si articola attorno a quattro pilastri: aumentare l’offerta abitativa, mobilitare investimenti, favorire interventi immediati accompagnati da riforme strutturali e proteggere le persone maggiormente colpite dalla crisi. Non tutte le misure sono già operative: il documento comprende strumenti di sostegno, riforme e nuove iniziative legislative da sviluppare.

Più case e meno burocrazia: la strategia europea per l’edilizia

Il primo obiettivo della Commissione è aumentare il numero di abitazioni disponibili, intervenendo sugli ostacoli che rallentano la costruzione e la riqualificazione degli immobili. Al centro della strategia c’è il miglioramento della produttività del settore edilizio, anche attraverso l’introduzione di materiali innovativi, sistemi di costruzione modulari e prefabbricati e una maggiore digitalizzazione delle attività. La Strategia europea per la costruzione di alloggi punta a rendere i processi più efficienti, ridurre i costi e utilizzare meglio le risorse disponibili.

Un altro intervento riguarda la semplificazione amministrativa. Bruxelles prevede un pacchetto di misure per ridurre gli adempimenti burocratici e accelerare le autorizzazioni edilizie, comprese quelle necessarie alla ristrutturazione degli edifici. L’obiettivo è rendere più rapido e meno oneroso realizzare nuovi alloggi, senza rinunciare alla qualità degli immobili e alla sostenibilità ambientale.

In questo percorso rientra anche il New European Bauhaus, l’iniziativa europea che promuove un modello di sviluppo urbano capace di coniugare accessibilità economica, sostenibilità e qualità degli spazi abitativi.

Investimenti per le abitazioni, una piattaforma europea con la Bei

Il secondo pilastro riguarda le risorse finanziarie necessarie per affrontare la carenza di alloggi accessibili. La Commissione punta a mobilitare investimenti pubblici e privati attraverso la creazione di una nuova piattaforma paneuropea, sviluppata in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei), le banche nazionali e regionali di promozione economica e altre istituzioni finanziarie internazionali. L’intento è facilitare il finanziamento di progetti abitativi e sostenere la realizzazione di alloggi economicamente accessibili e sostenibili.

Il piano interviene anche sulle regole europee relative agli aiuti di Stato. La revisione della disciplina sui servizi di interesse economico generale è pensata per permettere forme di sostegno pubblico più rapide e semplici a favore dell’edilizia sociale e degli alloggi a prezzi accessibili. In particolare, il nuovo quadro mira a facilitare determinati interventi senza richiedere la preventiva notifica e autorizzazione della Commissione europea. Una modifica rilevante per le amministrazioni pubbliche che intendono sostenere progetti abitativi, pur nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme europee.

Affitti brevi e speculazione immobiliare: cosa prevede il piano Ue

Tra gli aspetti più significativi della strategia figura la volontà di affrontare l’impatto degli affitti turistici di breve durata nei territori dove la pressione sul mercato residenziale è particolarmente elevata. La Commissione prevede di proporre una nuova iniziativa legislativa sugli affitti brevi, con l’obiettivo di limitarne gli effetti negativi sull’accessibilità abitativa, mantenendo un equilibrio con i benefici economici del turismo.

Un altro capitolo riguarda la speculazione immobiliare. Bruxelles intende individuare i comportamenti speculativi e favorire una maggiore trasparenza del mercato residenziale. L’attenzione si concentra inoltre sulle riforme strutturali che gli Stati membri potranno adottare per migliorare il funzionamento del settore abitativo. Tra gli ambiti indicati figurano la pianificazione urbanistica, l’edilizia sociale e la fiscalità, con l’obiettivo di ridurre le complessità amministrative e favorire una maggiore disponibilità di abitazioni.

Giovani, studenti e persone vulnerabili: le priorità sociali

Il quarto pilastro del piano europeo è dedicato alle fasce di popolazione maggiormente esposte alle difficoltà abitative. Un’attenzione specifica è riservata ai giovani, per i quali la disponibilità di abitazioni accessibili rappresenta una condizione importante per raggiungere l’autonomia. La strategia prevede di mobilitare investimenti destinati agli alloggi per studenti, promuovere modelli abitativi innovativi e sostenere la mobilità degli universitari provenienti da contesti economicamente svantaggiati.