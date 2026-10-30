SuperCat Show 2026, “Perché io so io e voi non siete… un gatto!”‘

Roma – Dopo oltre un quarto di secolo di successi, torna a Roma il SuperCat Show 2026, l’evento felino più atteso d’Italia. La mostra, giunta alla sua 28ª edizione, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti dei gatti, con una proposta ricca di sfilate, adozioni, spettacoli e curiosità. L’edizione 2026, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre alla Nuova Fiera di Roma, promette di essere ancora più coinvolgente, con la partecipazione di influencer, allevatori internazionali e un ricco programma di iniziative.

La mostra e le novità

Il SuperCat Show 2026 si svolgerà presso il Padiglione 1 (Ingresso EST) della Nuova Fiera di Roma, con orari dalle 10.30 alle 19.00 il primo giorno e dalle 10.00 alle 19.00 il secondo. Tra le principali attrazioni, spiccano le sfilate di vanità, le esposizioni di gatti campioni, il miao-mercatino e i giochi interattivi per grandi e piccini. Un’attenzione particolare sarà riservata alle adozioni, grazie al corner gestito dall’Arca – Gatti della Piramide odv, diretto da Marzia Pacella, che offrirà una seconda possibilità ai gatti meno fortunati.

Tra le novità assoluta dell’edizione 2026, la mascotte SuperCat Show sarà protagonista di un tour fotografico accanto ai principali monumenti di Roma, Ostia e Fiumicino. Inoltre, il Best di Razza, in programma sabato 14 novembre alle ore 15, metterà in vetrina magnifici esemplari di Siberiani e Neva Masquerade provenienti da tutta Europa.

I protagonisti e le razze in mostra

Il SuperCat Show 2026 vanta un parterre di oltre 600 gatti di razza provenienti dai migliori allevamenti mondiali. Tra le razze più attese, i Bengal (definiti “piccoli leopardi domestici”), i Kurilian Bobtail, i Cornish Rex, i British longhair e shorthair, ma anche Abissini, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon e molti altri. L’evento è reso possibile grazie al supporto di main sponsor come Monge e top sponsor tra cui Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin.

Un ruolo di rilievo sarà ricoperto anche dagli influencer gattofili Damiano Giordano (@damiano__giordano), Federico Santaiti (@federico.santaiti) e Valentina Argento (@gattino_mattutino), che incontreranno la community per condividere la loro passione e raccontare curiosità dal mondo felino.

Un evento che unisce bellezza, solidarietà e divertimento