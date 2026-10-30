Uffici stampa, a Roma il 6 novembre confronto su regole, tutele e abusivismo

Roma – Si terrà venerdì 6 novembre 2026, a partire dalle 9.30, la quarta edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa di Roma e del Lazio. L’iniziativa, promossa dalla Consulta degli Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana, si svolgerà nella sede di via Gioacchino Belli 122, a Roma.

Il confronto riunirà giornalisti, comunicatori, rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori della comunicazione. Tra i temi annunciati figurano l’evoluzione del mercato, il riconoscimento delle competenze, le tutele professionali e il contrasto all’abusivismo nell’attività giornalistica.

Due sessioni sul lavoro e sulle regole

La prima sessione sarà dedicata al lavoro nel settore privato, con un focus sulle trasformazioni degli uffici stampa, sulle nuove professionalità della comunicazione e sulle forme di collaborazione. Saranno affrontate anche le prospettive di riconoscimento e certificazione delle competenze.

La seconda sessione esaminerà il ruolo di uffici stampa e società di comunicazione, con attenzione alla definizione delle competenze, alla qualità dell’informazione, alla trasparenza e al rispetto delle regole in un mercato in evoluzione.

Ad aprire i lavori saranno Stefano Ferrante, Paolo Tripaldi, Guido D’Ubaldo e Alessandra Costante. Tra i partecipanti alle due sessioni figurano Vincenzo Campo, Alberto Gava, Daniela Novelli, Assunta Currà, Giuliana Carosi, Marcello Giannotti, Daniele Mignardi e Pietro D’Ottavio. Le conclusioni saranno affidate a Ugo Degl’Innocenti e Stefano Ferrante.