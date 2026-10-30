Un’aggressione brutale a Fiumicino: una signora di 83 anni vittima di scippo violento

Fiumicino – Un episodio di violenza inaudita ha scosso la tranquillità del quartiere Villaggio Azzurro a Fiumicino, dove una signora di 83 anni, invalida civile al 100%, è stata vittima di un aggressione brutale e di uno scippo da parte di uno o più malviventi. L’episodio, avvenuto il 20 ottobre 2026 intorno alle ore 19:00, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili, anche in contesti apparentemente sicuri come gli spazi condominiali.

Un’aggressione improvvisa e violenta

La vittima, M.D.C., si trovava in compagnia della figlia dopo aver fatto la spesa presso un supermercato vicino alla propria abitazione in Via Giuseppe Moschini. Mentre la signora iniziava a salire le scale condominiali, la figlia, già qualche rampa più avanti con le buste della spesa, è stata aggredita alle spalle e strattonata violentemente da uno o più malviventi. La rapidità dell’azione e lo shock del momento non hanno permesso alla vittima di identificare con certezza il numero degli aggressori.

La signora è caduta all’indietro sulle scale, scivolando rovinosamente per tutta la rampa fino al pianerottolo sottostante, dove ha battuto violentemente la testa e il corpo contro la parete. L’obiettivo dei criminali era lo scippo della borsa, strappata con forza prima che i malviventi si dileguassero.

La figlia, sentendo un forte tonfo seguito dalle grida di aiuto della madre, è scesa precipitosamente e ha trovato la signora riversa a terra con la testa sanguinante, in preda a fortissimi dolori e in stato di shock.

Intervento immediato e conseguenze gravi

Gli inquilini della palazzina sono intervenuti prontamente per prestare soccorso, mentre veniva chiamato il 118. L’ambulanza, giunta in pochi minuti, ha trasportato la signora presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove le è stata diagnosticata una frattura dell’orbita dell’occhio sinistro, una lussazione della spalla sinistra e un trauma cranico.

Al momento, la prognosi è di 30 giorni, ma non si esclude un intervento chirurgico per ricomporre la frattura dell’orbita. La figlia ha sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Fiumicino paese.

Il bottino dei malviventi, oltre alla borsa di poco valore, includeva la carta d’identità, la tessera sanitaria e poco più di 50 euro, contenuti in un borsellino. Le chiavi di casa, che la signora portava in mano, sono cadute sul pianerottolo dove è iniziata l’aggressione.

L’episodio ha riacceso drammaticamente il dibattito sulla sicurezza dei cittadini, in particolare delle donne e delle fasce più vulnerabili, persino in contesti domestici e condominiali. La violenza subita da una signora anziana e invalida solleva interrogativi sulla necessità di maggiore tutela e di prevenzione in aree residenziali, dove la fiducia nella sicurezza dovrebbe essere un presupposto fondamentale.