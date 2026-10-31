Acciaierie d’Italia prepara lo spegnimento dell’area a caldo di Taranto dopo la decisione della Cassazione

Acciaierie d’Italia prepara lo spegnimento dell’area a caldo di Taranto dopo la decisione della Corte di Cassazione e informa Ispra e Arpa Puglia.

Acciaierie d’Italia si prepara a fermare l’area a caldo dello stabilimento di Taranto dopo che la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Ilva e AdI contro il provvedimento della Corte d’Appello di Milano. La decisione dispone la sospensione per ragioni ambientali.

L’azienda ha informato formalmente Ispra e Arpa Puglia, dichiarando la propria disponibilità a rispettare l’ordine dell’autorità giudiziaria. Durante le ultime ispezioni trimestrali, i tecnici degli enti si sono limitati a verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali: lo spegnimento non è ancora stato avviato e rappresenta il passaggio successivo dopo il preriscaldo dell’altoforno 2.

Altoforni e cokerie verso il raffreddamento

L’altoforno 2 ha effettuato l’ultima colata di ghisa ed è in preriscaldo. Nello stesso stato si trovano gli altoforni 1 e 4, entrambi fermi da mesi. Il primo è sotto sequestro senza facoltà d’uso, disposto dalla Procura di Taranto dopo un incendio esterno e confermato dalla Cassazione; il secondo è stato fermato per lavori.

Il preriscaldo consente di mantenere una temperatura minima tecnica senza produrre ghisa, immettendo gas nei cowper. Con l’interruzione dell’alimentazione inizierà un raffreddamento controllato, che dovrà procedere gradualmente per ridurre i rischi strutturali e monitorare le emissioni.

Le batterie delle cokerie 7-8-9-12 sono in preriscaldo dall’inizio dell’anno. Non producendo più coke, l’azienda lo acquista sul mercato. Il loro spegnimento richiederà più tempo rispetto a quello degli altoforni, perché sarà necessario raggiungere soglie termiche minime prima di avviare il raffreddamento.

Cassa integrazione e indotto

I sindacati attendono la convocazione del ministero del Lavoro per discutere con l’azienda la nuova procedura di cassa integrazione straordinaria. Il plafond complessivo salirebbe da 4.450 a 8.622 lavoratori, con una quota riferita a Taranto che passerebbe da 3.800 a 6.964 unità.

Per imprese appaltatrici e indotto, il decreto prevede una cassa in deroga da ottobre a giugno per circa 4.200 addetti. Aigi ha chiesto modifiche ai criteri di accesso. Nicola Convertino ha sostenuto la necessità di includere il personale a tempo indeterminato che ha effettuato accessi nello stabilimento o le unità produttive locali il cui fatturato dipende per oltre il 50% dalle attività per il siderurgico.

Lo stop potrebbe incidere sull’offerta nazionale di acciaio, sull’acquisto di coke dall’estero e sulle decisioni di approvvigionamento delle imprese. Le prospettive dipenderanno da verifiche tecniche, adeguamenti ambientali e decisioni industriali su eventuali piani di rilancio o riconversione.

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