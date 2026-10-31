Cocaina, hashish e crack sequestrati a Roma ed Acilia: 20 arresti tra città e litorale

Roma, 20 arresti dei Carabinieri coordinati dalla Procura: sequestrati cocaina, hashish, crack e altre sostanze tra Capitale e litorale.

Acilia – Venti persone sono state arrestate a Roma e sul litorale nell’ambito dei controlli condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli interventi, effettuati negli ultimi giorni, hanno interessato diverse aree della Capitale, da Ostia Antica ad Acilia e Castel Fusano, passando per Casal Bruciato, Collatino, Centocelle, Torrenova, Città Giardino, Prima Porta, La Storta, Trionfale, piazza San Giovanni e via dei Frassini.

I controlli tra Roma e il litorale

A Ostia Antica tre persone sono state arrestate dopo che i militari avrebbero documentato la cessione di cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi. Ad Acilia, durante un controllo su strada e una successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati 159 grammi di marijuana, 240 euro e materiale per pesatura e confezionamento.

A Castel Fusano, invece, sono stati sequestrati 564 grammi di cocaina, occultati in una fioriera interrata. Nel quartiere Casal Bruciato, due uomini sono stati arrestati nell’ambito di un servizio di osservazione: uno sarebbe stato sorpreso mentre cedeva hashish all’altro, trovato poi in possesso di cocaina. Le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di altro hashish, denaro e materiale per il confezionamento.

Nel quadrante est e sud-est sono stati inoltre eseguiti arresti a Centocelle, dove sono stati rinvenuti 33 grammi tra cocaina e crack, e a Torrenova, con il sequestro di 20 grammi di cocaina. Tra via Casilina e Appio San Giovanni è stata trovata anche metanfetamina, insieme a marijuana e hashish.

Cocaina, crack e denaro sequestrati

Nel quadrante nord e centro, i controlli hanno portato al sequestro di cocaina e crack in diverse occasioni. In via Nemorense un uomo è stato trovato con 37 grammi di cocaina suddivisi in 29 dosi. A piazza San Giovanni, un cittadino slovacco è stato arrestato con 43 dosi, per un peso complessivo di 17 grammi.

L’intervento più consistente tra quelli descritti nel comunicato è avvenuto in via dei Frassini: nella perquisizione del veicolo utilizzato da un uomo sono stati trovati 40 grammi di cocaina suddivisi in 74 involucri, 5 grammi di crack in 17 involucri, circa 20 grammi di hashish e 200 euro in contanti.