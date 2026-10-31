Debiti fuori bilancio, nel Lazio approvati oltre 78 milioni: gli interessi al Consiglio di Stato

Nel Lazio capitale e rivalutazione dei debiti coperti: gli interessi restano al Consiglio di Stato

L’Assemblea del Consiglio regionale del Lazio ha approvato un emendamento comune sui debiti fuori bilancio: saranno riconosciuti oltre 78 milioni di euro per sorte capitale e rivalutazione monetaria, mentre la quantificazione degli interessi è stata rimessa al Consiglio di Stato.

La decisione è arrivata durante la prosecuzione dell’esame della proposta di legge regionale n. 304 del 2 ottobre 2026, relativa al riconoscimento della legittimità dei debiti e alle variazioni del bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028.

Il provvedimento e l’accordo in Aula

La relazione è stata illustrata dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica Giancarlo Righini. In precedenza, l’ammontare complessivo era stato stimato in circa 83 milioni di euro, riconducibili in massima parte a contenziosi della Direzione Salute. Il provvedimento riguarda la copertura finanziaria di spese correnti derivanti da sentenze esecutive, in applicazione dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011.

L’emendamento era stato presentato dalle opposizioni e poi sottoscritto anche dai gruppi di maggioranza. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini ha dichiarato: «Facciamo come ha proposto con un emendamento l’opposizione: paghiamo solo la sorte e la rivalutazione, oltre 78 milioni, e lasciamo al Consiglio di Stato la quantificazione degli interessi».

La seduta ordinaria n. 82, presieduta da Antonello Aurigemma alla presenza del presidente della Regione Francesco Rocca, è stata sospesa dopo l’approvazione dell’emendamento. La Conferenza dei capigruppo ha quindi stabilito la ripresa dei lavori per 3 novembre 2026 alle ore 14.