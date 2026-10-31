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Europei di Curling, l’Italia Maschile conquista la finale: mai accaduto in 51 anni. E’ storia

31 ottobre 2026 | 22:46
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Europei di Curling, l’Italia Maschile conquista la finale: mai accaduto in 51 anni. E’ storia

Gli Azzurri battono la Cechia in semifinale. Domani pomeriggio arriva la Scozia per il titolo

Ostrava, 31 ottobre 2026 – A Ostrava (Cechia) si è completata la semifinale maschile dei Campionati Europei di curling 2026.

L’Italia – formata da Stefano Spiller (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Cesare Spiller (Fiamme Oro) – ha affrontato la Cechia padrona di casa.

Gli azzurri si sono imposti 7-5, facendo la differenza nel sesto end, al quale si è arrivati in parità. Una mano da tre punti della selezione tricolore è stata la chiave per ottenere un conseguimento storico.

Mai, in cinquantuno anni, una squadra maschile italiana aveva saputo raggiungere la Finale della manifestazione continentale. È dunque stata spezzata un’autentica “maledizione” legata alla semifinale, poiché è finalmente arrivata una vittoria dopo ben dieci tentativi infruttuosi.

La Finale con in palio la medaglia d’oro si giocherà alle ore 14:00 di domenica 1 novembre e vedrà gli azzurri opposti alla Scozia, che ha superato la Svezia nell’altra semifinale.

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Qui programma, risultati completi e tutte le informazioni legate agli Europei di Curling 2026 .

Foto WCF (da Ufficio Stampa FISG)

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