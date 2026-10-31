Franzese e Bonetta protagonisti ad Aarau del Festival della Cucina Italiana

Il Festival della Cucina Italiana in Svizzera fa tappa ad Aarau: al Ristorante Nonna Francesco Franzese e Raffaele Bonetta tra tradizione e ricerca.

Il Festival della Cucina Italiana in Svizzera ha fatto tappa ad Aarau con una serata dedicata al rapporto tra memoria gastronomica, ricerca e nuove interpretazioni della cucina italiana. L’incontro si è svolto al Ristorante Nonna, gestito da Ilario Ninni, e ha avuto come protagonisti lo chef Francesco Franzese e il pizza chef Raffaele Bonetta.

Franzese, una stella Michelin con il ristorante Rear di Nola, è oggi Executive Chef di Le Sensya, all’interno dell’Hotel The View di Agadir, in Marocco. Bonetta, fondatore di Raf Bonetta Pizzeria a Napoli, è stato insignito dei Tre Spicchi Gambero Rosso e del riconoscimento Miglior Menù Degustazione 2027. Nella classifica 50 Top Pizza Italia 2026 figura al 26° posto, mentre nella graduatoria mondiale occupa il 68°.

Tradizione e sperimentazione

La serata ha messo a confronto due percorsi: da una parte la cucina d’autore, orientata alla rilettura della memoria e dei prodotti; dall’altra la pizza contemporanea, con attenzione a impasti, fermentazioni e tecniche di cottura.

Franzese ha descritto la cucina italiana come un patrimonio fatto di “cuore, radici e memoria”, sottolineando la responsabilità di rappresentarla all’estero senza interrompere il legame con le origini. Bonetta ha invece definito la tradizione “il punto di partenza, non il punto di arrivo” e ha indicato nell’impasto un ingrediente a tutti gli effetti, da lavorare per ottenere equilibrio, leggerezza e digeribilità.

Il progetto di Ninni comprende anche la Pizzeria Ninni. Al Ristorante Nonna, lo chef resident Francesco Carvisiglia propone pasta fresca fatta in casa, cotture lente, verdure stagionali e dessert ispirati alla cucina domestica. La pizzeria è dedicata alla pizza napoletana, con attenzione alla lavorazione degli impasti e alla scelta degli ingredienti.

Le prossime tappe

Il programma, ideato e organizzato da Carla Botta, prosegue il 31 ottobre a Berna, al ristorante Dolce Vita, con la sesta tappa. Sono previsti lo chef Riccardo Sculli, una stella Michelin, il pizza chef e consulente Emanuele Riemma, lo chef resident Emmanuele Guarino e il pizza chef resident Giuseppe Pellegrino.

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