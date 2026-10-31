Furto da 6,3 miliardi a Binance: FBI e Secret Service seguono le tracce dei fondi
Binance, FBI e US Secret Service indagano sull’attacco da 6,3 miliardi di dollari e tentano di rintracciare e recuperare i fondi.
Binance sospende i prelievi dopo l’attacco da 6,3 miliardi di dollari: indagano FBI e US Secret Service
FBI e US Secret Service hanno riconosciuto il proprio coinvolgimento nelle indagini sull’attacco informatico che ha sottratto circa 6,3 miliardi di dollari in criptovalute a Binance. Le autorità statunitensi collaborano con partner governativi e privati per valutare l’entità dell’incidente, seguire i movimenti dei fondi e tentare di recuperarli.
Fondi riservati e controlli sull’exchange
Binance ha confermato la cooperazione con le forze dell’ordine e ha riservato oltre 6,34 miliardi di dollari di fondi aziendali per coprire le perdite. Di questa somma, circa 5 miliardi erano già detenuti nelle criptovalute coinvolte nell’attacco.
Un portavoce dell’exchange ha riferito a testate specializzate che i token erano sotto la custodia di Binance, senza però fornire gli indirizzi dei wallet per motivi di sicurezza. I prelievi sono rimasti sospesi per consentire controlli approfonditi. La società intende riaprirli gradualmente e in modo controllato, a partire da domenica, subordinando la decisione agli esiti delle verifiche sulla sicurezza e sulle riserve.
Binance dichiara asset complessivi pari a 134 miliardi di dollari. Secondo dati di monitoraggio on-chain, nelle 24 ore precedenti l’attacco si erano registrati deflussi vicini ai 6 miliardi di dollari.
L’attribuzione e i prossimi passaggi
TRM Labs, società di intelligence blockchain, ha attribuito l’azione al gruppo TraderTraitor, collegato a entità informatiche della Corea del Nord. Si tratta di un’attribuzione basata su analisi on-chain e pattern operativi riconducibili a gruppi già noti per attività simili, non di un accertamento giudiziario sui responsabili.
L’inchiesta utilizza strumenti di analisi blockchain e una cooperazione tecnico-operativa tra settore pubblico e privato. Gli attaccanti possono ricorrere a mixer, bridge ed exchange meno regolamentati per frammentare i flussi, rendendo più complesso il recupero.
Nei prossimi giorni sono attesi i risultati della proof-of-reserves e aggiornamenti sulle modalità di riapertura dei prelievi. Il caso potrebbe inoltre alimentare il confronto su trasparenza delle riserve, obblighi di custodia, controlli antiriciclaggio e stress test per gli exchange.
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