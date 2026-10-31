Gli Usa autorizzano 500 intercettori Patriot per Kiev: ma per la consegna ci vorranno anni

Washington ha autorizzato la vendita all’Ucraina di 500 intercettori Patriot PAC-3 per un valore di 2,1 miliardi di dollari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto la decisione come «forte», ma ha avvertito che le consegne potrebbero iniziare soltanto tra alcuni anni.

Il via libera è stato annunciato venerdì dal Dipartimento di Stato statunitense, mentre Kiev continua a fronteggiare attacchi russi con missili e droni. Zelensky ha scritto sui social che la disponibilità dei 500 intercettori potrebbe rafforzare sensibilmente la difesa ucraina già durante l’inverno, se il materiale arrivasse in tempi rapidi.

Il presidente ha chiesto agli Stati Uniti di individuare una soluzione per il periodo in cui, secondo le sue parole, esistono un pericolo concreto e una necessità concreta di impiegare i PAC-3. All’inizio della settimana aveva dichiarato che Kiev aspettava da quasi un mese l’approvazione di un lotto di missili per i sistemi Patriot e NASAMS.

La pressione in vista dell’inverno

Kiev sollecita da tempo altri intercettori per aiutare le proprie forze a respingere gli attacchi russi. L’avvicinarsi dell’inverno 2026-2027 rende la richiesta più urgente: la Russia ha cercato ripetutamente di colpire la rete elettrica ucraina durante i periodi invernali della guerra.

Le scorte in diminuzione hanno già incoraggiato Mosca ad aumentare gli attacchi missilistici negli ultimi mesi. La fonte riferisce inoltre il timore che questa tendenza possa portare a un inverno particolarmente duro per la popolazione ucraina.

Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti, i partner europei e altri Paesi dispongono di intercettori PAC-3 nei propri magazzini. La proposta del presidente è trasferire subito queste scorte all’Ucraina e ricostituire in seguito gli arsenali degli alleati, negli anni successivi, tramite una produzione già contrattualizzata e pagata dall’Ucraina e dai suoi partner.

Il sistema Patriot e il sostegno della NATO

La piattaforma Patriot è descritta come uno dei sistemi di difesa aerea più avanzati al mondo. Può essere usata contro diverse minacce, tra cui aerei in arrivo e missili balistici.

Gran parte dei sistemi Patriot destinati all’Ucraina arriva attraverso la NATO Prioritised Ukraine Requirements List, nota con l’acronimo PURL. Il meccanismo agevola l’acquisto dagli Stati Uniti di equipaggiamento militare e munizioni da parte di alleati e partner. Secondo la NATO, a giugno 2026 gli alleati si erano impegnati a finanziare più di 6 miliardi di dollari di equipaggiamento per la difesa dell’Ucraina attraverso questo schema.