LA CONQUISTA|
Gp del Messico di F1, Hamilton conquista la pole position. Antonelli è quarto
La Ferrari parte davanti a seguito di una super qualifica. La gara domani sera, ora italiana
Città del Messico, 31 ottobre 2026 – Lewis Hamilton c’è. E si prende la pole position, la prima con il Cavallino, nel Gp del Messico. Il pilota della Ferrari tornerà a partire davanti a tutti in Formula 1 tre anni e tre mesi dopo l’ultima volta, grazie al clamoroso 1:16.514 centrato nelle qualifiche a Mexico City oggi, sabato 31 ottobre.
Dietro di lui George Russell e Charles Leclerc. Quarto Kimi Antonelli, che guadagna una posizione per la penalità di Verstappen (quinto): domani, domenica 1 novembre, il bolognese avrà il secondo match point per il titolo mondiale. Il Gp del Messico inizierà alle 21 ora italiana.
Gp Messico, griglia di partenza F1 – Ecco la griglia di partenza del Gp di Città del Messico:
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Lawson
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
9.Liam Lawson (Racing Bulls), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Verstappen
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Ryo Hirakawa (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi), penalità di cinque posizione per sostituzione di componenti
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac), ultimo per sostituzione di componenti
(Fonte Adnkronos)
Foto Scuderia Ferrari HP/Facebook (da Scuderia Ferrari HP/Facebook)
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