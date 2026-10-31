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Gp del Messico di F1, Kimi Antonelli torna in pista per le qualifiche: è a un passo dal titolo
Il pilota della Mercedes con 365 punti in Classifica Iridata
Città del Messico, 31 ottobre 2026 – Torna la Formula 1 con le qualifiche del Gp del Messico in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Oggi, sabato 31 ottobre, il Circus fa tappa a Mexico City dopo il trionfo di Antonelli ad Austin (leggi qui) . Il pilota della Mercedes è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d’anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton.
Per festeggiare in questo weekend basterà un nono posto, ma potrebbe diventare campione anche senza raccogliere punti, se Russell e Hamilton non dovessero vincere.
Gp Messico, programma oggi – Ecco il programma di oggi del Gp del Messico:
Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3 – Diretta Sky
Ore 22: F1 – Qualifiche – Diretta Sky
Gp Messico, dove vedere qualifiche
Le terze libere e le qualifiche del Gp di Città del Messico saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 23:30.
(Fonte Adnkronos)
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
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