Gp del Messico di F1, Kimi Antonelli torna in pista per le qualifiche: è a un passo dal titolo

Città del Messico, 31 ottobre 2026 – Torna la Formula 1 con le qualifiche del Gp del Messico in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Oggi, sabato 31 ottobre, il Circus fa tappa a Mexico City dopo il trionfo di Antonelli ad Austin (leggi qui) . Il pilota della Mercedes è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d’anticipo : al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton .

Le terze libere e le qualifiche del Gp di Città del Messico saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 23:30.