IN GARA|
Gp della Malesia di MotoGp, Acosta conquista la gara Sprint. Marquez è secondo
Lo spagnolo detiene ancora il primato in Classifica Mondiale. Bagnaia stacca la sesta posizione
Pedro Acosta vince la gara sprint del Gp di Malesia. Oggi, sabato 31 ottobre, sul circuito di Sepang, lo spagnolo della Ktm precede il connazionale Marc Marquez, con la Ducati che allunga nel mondiale sfruttando il forfait di Jorge Martin. A completare il podio Marco Bezzecchi con l’Aprilia che si lascia alle spalle il giapponese Ai Ogura, compagno di marca. Quinto posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR 46, sesto Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, anche lui con una moto del team di Borgo Panigale.
Nella classifica del mondiale Marquez guida con 19 punti su Martin e 52 su Bezzecchi. Caduta nei primi giri per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini che, scattato dalla pole position, era al comando della gara. Domani, sempre alle 8, si correrà il Gran Premio.
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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