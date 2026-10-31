Gp della Malesia di MotoGp, Jorge Martin lascia per problemi fisici: “Ho provato tutto”

Una decisione maturata dopo aver valutato attentamente le proprie condizioni fisiche nel corso delle seconde libere. Martin ha provato a stringere i denti, ma le difficoltà incontrate alla guida lo hanno convinto a non correre ulteriori rischi. A spiegare i motivi della scelta è stato lo stesso spagnolo ai microfoni di Sky Sport. “Ci ho provato, ho dato tutto. Ho aspettato per prendere una decisione ma non ero efficace nella guida. Ho deciso di fermarmi, era un rischio per me, non avevo il controllo al 100% di quello che succedeva sulla moto. Ho preferito riposare, guadagno un giorno di recupero per il Qatar. Il Mondiale ovviamente si allontana, ora non ci penso sinceramente. Sicuramente ci proverò fino alla fine”.