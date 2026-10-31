Lunedì 2 novembre, piogge e temporali tra Adriatico e Ionio; neve sull’Appennino

Lunedì 2 novembre, piogge e temporali su Adriatico e Ionio; neve sull’Appennino e più sole su Umbria e regioni tirreniche.

Lunedì 2 novembre il tempo resterà perturbato soprattutto tra Adriatico e Ionio, con piogge e rovesci anche temporaleschi al Sud. Sull’Appennino è prevista neve, mentre il cielo sarà più aperto in Umbria e sulle regioni tirreniche.

Domenica 1 novembre, piogge in aumento al Centro-Sud

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni instabili lungo il versante adriatico del Centro, dove le precipitazioni tenderanno a intensificarsi. La neve comparirà sull’Appennino a partire dai 1200-1400 metri, mentre il versante tirrenico avrà maggiori schiarite.

Al Sud sono attese condizioni di molta nuvolosità, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Al Nordovest potranno verificarsi precipitazioni fugaci; nubi più insistenti interesseranno l’Emilia-Romagna, con neve sull’Appennino in calo fino a 1200 metri. Le temperature saranno in diminuzione, con massime tra 11 e 17 °C a seconda delle aree.

Lunedì, instabilità su Adriatico e Ionio

Per lunedì 2 novembre sono previsti ancora addensamenti e qualche fenomeno isolato sulla Romagna, mentre altrove al Nord prevarrà il sole. Al Centro le piogge interesseranno il versante adriatico e la neve cadrà sull’Appennino dai 1400 metri, quota prevista in rialzo nel corso della giornata.

Il quadro più instabile riguarderà il Sud, con rovesci temporaleschi su Adriatico e Ionio. Sulle altre zone meridionali prevarrà una maggiore variabilità. Le massime resteranno stabili al Centro-Nord, tra 13 e 18 °C, mentre al Sud sono attese in calo, tra 13 e 16 °C.

Martedì, fenomeni più deboli

Martedì 3 novembre il Nord sarà in prevalenza soleggiato, nonostante alcuni addensamenti sulla Romagna e lungo l’Appennino Emiliano, senza fenomeni significativi. Nuvole e deboli precipitazioni isolate insisteranno invece lungo l’Adriatico centrale, con possibili spruzzate di neve in Appennino.

Al Sud resterà una certa instabilità tra Adriatico e Ionio, ma con fenomeni deboli; sulle altre zone torneranno condizioni più soleggiate. Le temperature saranno stabili, con valori massimi compresi tra 13 e 18 °C.