Oasis, prezzi fino a quasi 10mila euro per i concerti di Roma: Agcom avvia gli accertamenti
Agcom avvia approfondimenti sul secondary ticketing per i tre concerti degli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma, con prezzi fino a quasi 10mila euro.
Oasis, prezzi fino a quasi 10mila euro per i concerti di Roma: Agcom avvia gli accertamenti
L’Agcom ha avviato approfondimenti pre-istruttori sul fenomeno del secondary ticketing in relazione ai tre concerti degli Oasis in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 26, 29 e 30 luglio 2027.
L’intervento segue l’esposto presentato dal Codacons, dopo la rilevazione di prezzi tra 5mila e 7mila euro sui siti di rivendita secondaria. In alcuni casi, secondo l’associazione, il costo di un singolo biglietto arrivava a sfiorare i 10mila euro.
Il confronto con il prezzo ufficiale
Il ricarico indicato dal Codacons superava il 1.400% rispetto al biglietto ufficiale più costoso, il Pre-Show Fan Experience, venduto a listino a 651,36 euro.
L’associazione aveva chiesto ad Antitrust e Agcom di intervenire per sanzionare le condotte ritenute illecite a danno degli utenti e per oscurare i siti coinvolti. L’Agcom ha comunicato di avere accolto la segnalazione e di avere avviato gli accertamenti sui profili di propria competenza.
La procedura è stata avviata ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 410/14/Cons del 29 luglio 2014 e successive modifiche, con riferimento all’articolo 1, comma 545, della Legge 232 del 2016.
Le sanzioni previste
La norma richiamata dall’Autorità prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l’inibizione della vendita o del collocamento di titoli di accesso effettuati da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione. Sono previste sanzioni da 5.000 a 180.000 euro.
Quando la condotta avviene attraverso reti di comunicazione elettronica, la disciplina contempla anche la rimozione dei contenuti e, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito internet, fatte salve eventuali azioni risarcitorie.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.