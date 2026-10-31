Oasis, prezzi fino a quasi 10mila euro per i concerti di Roma: Agcom avvia gli accertamenti

L’ Agcom ha avviato approfondimenti pre-istruttori sul fenomeno del secondary ticketing in relazione ai tre concerti degli Oasis in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 26, 29 e 30 luglio 2027 .

L’associazione aveva chiesto ad Antitrust e Agcom di intervenire per sanzionare le condotte ritenute illecite a danno degli utenti e per oscurare i siti coinvolti. L’Agcom ha comunicato di avere accolto la segnalazione e di avere avviato gli accertamenti sui profili di propria competenza.