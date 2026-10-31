Olio del Lazio, la Guida di Repubblica racconta produttori, Dop e territori

Dal frantoio ai territori: la Guida di Repubblica racconta l’olio laziale

Arriverà in edicola il 5 novembre la Guida di Repubblica “L’olio del Lazio. L’universo dell’oro verde”, presentata a Terracina nell’azienda del produttore Americo Quattrociocchi. Il volume attraversa le principali aree olivicole regionali, dalla Tuscia alla Sabina, dal Pontino alla provincia di Roma fino alla Ciociaria, con attenzione a produttori, territori, Dop e cultivar come l’Itrana.

La presentazione si è svolta tra i frantoi dell’azienda Quattrociocchi, descritta come una realtà d’eccellenza e indicata come la prima al mondo ad aver ricevuto per due volte il Premio Magnifico per la qualità. La produzione comprende anche salse, passate, creme e marmellate, oltre all’olio extravergine.

Una filiera tra qualità e innovazione

La guida è stata realizzata in collaborazione con la Regione Lazio e Arsial. Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, ha dichiarato che l’olio laziale esprime “una qualità e un equilibrio che meritano di essere conosciuti da un pubblico sempre più ampio”. Secondo Cerasa, il progetto racconta i produttori e i luoghi di origine, offrendo ai lettori uno strumento per orientarsi, scegliere e scoprire le aziende.

Nel volume trovano spazio anche le Dop Canino e Colline Pontine, insieme agli approfondimenti dedicati alle caratteristiche dell’olio regionale e al lavoro necessario per realizzarlo. Il settore, tuttavia, deve fare i conti anche con il crollo dei prezzi sul mercato, che interessa i produttori.

Per Giancarlo Righini, assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione, l’olivicoltura è una risorsa strategica per l’economia agricola e per lo sviluppo delle aree rurali. Righini ha indicato tra gli obiettivi il rafforzamento della competitività attraverso innovazione, ricambio generazionale e nuove forme di integrazione del reddito agricolo.

Il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa, ha definito la filiera olivicola un patrimonio economico, ambientale, paesaggistico e culturale. I dati citati comprendono circa 83 mila ettari di oliveti, migliaia di aziende, più di 300 frantoi, circa 12 mila ettari coltivati a biologico e una produzione di 15 mila tonnellate di olio extravergine.

Quattrociocchi ha collegato la crescita della propria azienda alla formazione, al cambiamento delle tecniche di raccolta e lavorazione delle olive e agli investimenti nelle nuove tecnologie. Ha ricordato inoltre che una prima valutazione aveva giudicato “pessimo” l’olio prodotto, prima dei successivi miglioramenti che hanno portato l’azienda a esportare nel mondo.

La guida si apre con un racconto inedito dello scrittore Marco Lodoli e include contributi dell’antropologo Marino Niola e testimonianze degli chef Antonello Colonna, Iside De Cesare, Maurizio e Sandro Serva e Fabio Verrelli D’Amico.