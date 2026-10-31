Oltre 3mila ragazzi nei Campi Scuola: 115 già realizzati, attività fino a settembre

L’edizione 2026 dei Campi Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” ha coinvolto oltre 3mila ragazzi in 115 campi già realizzati.

Sono già oltre 3mila i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all’edizione 2026 dei Campi Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”. I campi già realizzati sul territorio nazionale sono 115 e le attività proseguiranno fino a settembre.

Un percorso formativo sulla protezione civile

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni e li accompagna alla scoperta del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Nei campi, volontari e volontarie propongono attività teoriche e pratiche, esercitazioni, momenti di confronto e iniziative dedicate alla conoscenza dei rischi presenti sul territorio. Tra i temi affrontati ci sono la previsione, la prevenzione e la gestione delle emergenze.

Prevenzione, ambiente e cittadinanza attiva

Le attività favoriscono una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascun cittadino può svolgere nella tutela della comunità. Il programma comprende anche il rispetto dell’ambiente, la conoscenza dei piani di protezione civile e la cultura del volontariato.

Collaborazione e partecipazione attiva fanno parte del percorso educativo, insieme all’apprendimento e alla crescita personale. L’edizione 2026 coinvolge migliaia di volontari e volontarie nelle diverse regioni italiane.

I Campi Scuola ancora in programma continueranno fino a settembre, offrendo ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino la protezione civile e i principi che ne guidano l’azione quotidiana: cura, solidarietà e partecipazione.