OpenAI avrebbe ridotto a 20 miliardi di dollari il nuovo round; nella prima fase sarebbero stati raccolti 11 miliardi.

OpenAI, il nuovo round scende a 20 miliardi: la prima fase ne avrebbe raccolti 11

OpenAI avrebbe ridotto da 30 a 20 miliardi di dollari l’obiettivo del nuovo round di finanziamento. Secondo persone informate, la decisione del management guidato da Sam Altman comporterebbe anche una revisione della valutazione implicita, stimata ora in circa 1.250 miliardi di dollari, contro gli 1.400 miliardi previsti poche settimane fa.

Le fonti vicine all’operazione riferiscono inoltre che nella prima fase sarebbero stati raccolti soltanto 11 miliardi di dollari. Per ridurre la distanza rispetto al nuovo obiettivo, la società starebbe valutando il coinvolgimento di family office e investitori individuali con patrimoni elevati.

Un round ridimensionato in un mercato più selettivo

La revisione del piano arriva mentre il comparto tecnologico e quello dell’intelligenza artificiale sono interessati da vendite diffuse. Negli ultimi giorni il mercato ha penalizzato titoli come Google e, in modo particolarmente marcato, Intel. Il Nasdaq resta inoltre al di sotto dei massimi raggiunti lo scorso autunno, in una fase caratterizzata da oscillazioni più frequenti e accentuate.

Il round era stato presentato come un passaggio preparatorio a una possibile IPO, con l’obiettivo di sostenere le prospettive di crescita legate all’AI. Il ridimensionamento della raccolta viene indicato come un segnale della cautela degli investitori verso valutazioni molto elevate, in assenza di evidenze più solide su ricavi ricorrenti e profittabilità.

Le opzioni per OpenAI e gli effetti sui finanziamenti

Tra le possibilità considerate figurano il rinvio della quotazione, l’accettazione di una valutazione più contenuta oppure la ricerca di sostegno presso grandi investitori istituzionali e fondi sovrani. Queste ipotesi sono presentate nel contesto dell’operazione e non come decisioni già assunte dalla società.

Una maggiore selettività potrebbe rendere più stringenti le metriche richieste ai fornitori di capitale e aumentare il costo dei finanziamenti per le startup tecnologiche europee. Per gli investitori, compresi quelli italiani, il quadro descritto richiama l’attenzione sulla gestione del rischio e sulla valutazione delle esposizioni ai titoli tecnologici ad alta capitalizzazione.