Operazione straordinaria dei carabinieri a Fiumicino e Ponte Galeria: 5 arresti e 8 denunce

Fiumicino, 31 ottobre 2026 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato i controlli nel quartiere Parco Leonardo di Fiumicino e nella zona di Ponte Galeria per contrastare l’illegalità e il degrado urbano. Le operazioni, condotte nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno portato a risultati significativi, con 5 arresti e 8 denunce, oltre a segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.