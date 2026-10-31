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Operazione straordinaria dei carabinieri a Fiumicino e Ponte Galeria: 5 arresti e 8 denunce

31 ottobre 2026 | 11:29
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di Redazione

Redazione

Operazione straordinaria dei carabinieri a Fiumicino e Ponte Galeria: 5 arresti e 8 denunce

I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato i controlli nel quartiere Parco Leonardo.

Fiumicino, 31 ottobre 2026 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato i controlli nel quartiere Parco Leonardo di Fiumicino e nella zona di Ponte Galeria per contrastare l’illegalità e il degrado urbano. Le operazioni, condotte nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno portato a risultati significativi, con 5 arresti e 8 denunce, oltre a segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.

Durante le verifiche, i militari hanno eseguito 5 arresti:

  • Tre persone sono state arrestate su provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria per precedenti reati.
  • Un uomo, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso senza autorizzazione e accusato di evasione.
  • Una donna, sorpresa a rubare in un esercizio commerciale, ha aggredito gli addetti prima di essere fermata, finendo con l’accusa di rapina impropria.

Oltre agli arresti, 8 persone sono state denunciate per:

  • Detenzione di stupefacenti (hashish e marijuana) ai fini di spaccio.
  • Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
  • Possesso di chiavi alterate o grimaldelli.
  • Ricettazione (in possesso di una bicicletta rubata).
  • Tentato furto in un centro commerciale.

Nel corso delle operazioni, sono state segnalate 16 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro di cocaina, hashish e crack. Sono stati inoltre identificati 147 individui e controllati 107 veicoli, con 23 contravvenzioni elevate per violazioni del Codice della Strada.

Le indagini sono ancora in fase preliminare, pertanto gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva.