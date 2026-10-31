Il fatto
Operazione straordinaria dei carabinieri a Fiumicino e Ponte Galeria: 5 arresti e 8 denunce
I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato i controlli nel quartiere Parco Leonardo.
Fiumicino, 31 ottobre 2026 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato i controlli nel quartiere Parco Leonardo di Fiumicino e nella zona di Ponte Galeria per contrastare l’illegalità e il degrado urbano. Le operazioni, condotte nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno portato a risultati significativi, con 5 arresti e 8 denunce, oltre a segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.
Durante le verifiche, i militari hanno eseguito 5 arresti:
- Tre persone sono state arrestate su provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria per precedenti reati.
- Un uomo, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso senza autorizzazione e accusato di evasione.
- Una donna, sorpresa a rubare in un esercizio commerciale, ha aggredito gli addetti prima di essere fermata, finendo con l’accusa di rapina impropria.
Oltre agli arresti, 8 persone sono state denunciate per:
- Detenzione di stupefacenti (hashish e marijuana) ai fini di spaccio.
- Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
- Possesso di chiavi alterate o grimaldelli.
- Ricettazione (in possesso di una bicicletta rubata).
- Tentato furto in un centro commerciale.
Nel corso delle operazioni, sono state segnalate 16 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro di cocaina, hashish e crack. Sono stati inoltre identificati 147 individui e controllati 107 veicoli, con 23 contravvenzioni elevate per violazioni del Codice della Strada.
Le indagini sono ancora in fase preliminare, pertanto gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva.