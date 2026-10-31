Oscurato viagogo.it in Italia: Agcom applica per la prima volta la nuova procedura

Il conto delle sanzioni porta al blocco di viagogo.it: è la prima volta per il secondary ticketing

Agcom ha chiesto agli operatori di telecomunicazione di impedire dall’Italia l’accesso a viagogo.it. Il sito è risultato irraggiungibile nella giornata indicata dalla fonte. Si tratta della prima applicazione pratica di questo strumento nei confronti di una piattaforma di rivendita secondaria di biglietti.

La misura arriva dopo una serie di sanzioni legate alla rivendita di tagliandi a prezzi maggiorati. L’intervento non si limita alla contestazione economica: in presenza delle condizioni previste dalla legge, consente di bloccare gli accessi dal territorio nazionale.

La procedura prevista dal decreto Bollette 2025

La possibilità di ordinare l’oscuramento è stata introdotta dal decreto Bollette 2025. Il blocco può essere disposto quando le sanzioni dell’Agcom non pagate raggiungono almeno un milione di euro e sono diventate definitive, quindi non sono più impugnabili o risultano coperte da un giudicato consolidato.

Nel caso esaminato, quattro sanzioni sono state iscritte a ruolo il 10 luglio 2024. Questo passaggio ha reso operativa la procedura di riscossione e, alle condizioni stabilite dalla normativa, ha consentito di attivare il blocco degli accessi.

Massimiliano Capitanio ha dichiarato che il provvedimento afferma il principio secondo cui le leggi nazionali devono essere rispettate anche dalle società digitali o transfrontaliere che operano in Italia. Ha inoltre richiamato il lavoro di Agcom e Guardia di Finanza su tutela dei minori, gioco d’azzardo illegale, diritto d’autore, discorsi d’odio online e secondary ticketing.

Le sanzioni e gli effetti possibili sul mercato

Secondo i dati riportati, l’Agenzia delle entrate deve recuperare dalla società circa 53,4 milioni di euro. L’importo comprende 48,6 milioni relativi a provvedimenti del periodo 2020-2023, con maggiorazioni e interessi, e una sanzione aggiuntiva di 4,86 milioni adottata nel novembre 2024, non ancora iscritta a ruolo.

Il blocco costituisce un precedente per il mercato italiano della rivendita secondaria. Potrebbe ridurre la visibilità delle piattaforme che applicano ricarichi elevati, ma potrebbe anche spostare alcune transazioni verso canali informali o meno sicuri. Sono inoltre possibili ricorsi legali o tentativi tecnici di aggiramento, mentre la riscossione effettiva potrebbe richiedere anni e dipendere da ricorsi, accordi o procedure esecutive.