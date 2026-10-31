Wta 500 di Tokyo, Errani-Paolini conquistano la finale: è la 14esima insieme in carriera

Il pass per l’ultimo atto è arrivato grazie a una convincente vittoria contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. Errani e Paolini si sono imposte con il punteggio di 6-4 6-0, confermando la propria superiorità contro una coppia già affrontata e battuta nel corso della stagione anche nei tornei di Miami e Wuhan. “Per avere successo in doppio serve avere fiducia reciproca. Oggi è stato un match complicato, soprattutto all’inizio, siamo contente di aver raggiunto la finale”, ha detto Errani nell’intervista a caldo dopo la partita. “Mi piace Tokyo, è una città straordinaria. Qui avevamo giocato le Olimpiadi con Sara, ma è la prima volta che giochiamo insieme questo torneo. Siamo riuscite anche a visitarla”, ha aggiunto Paolini.