A Castro dei Volsci Claudio Mantua muore per le ferite: in carcere Antonio Perfili

A Castro dei Volsci Claudio Mantua è morto dopo una lite a coltellate; Antonio Perfili è stato fermato e trasferito nel carcere Pagliei.

Accoltellamento a Castro dei Volsci, Claudio Mantua è morto mentre andava al turno di notte sui treni

Una lite nei pressi del bar della stazione ferroviaria di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, è terminata con la morte di Claudio Mantua. L’uomo, 48 anni, stava andando a prendere servizio per il turno di notte a bordo dei treni.

La lite vicino alla stazione

I fatti sono avvenuti poco dopo le 21. Mantua, che abitava nei pressi della stazione e lavorava nel servizio di ristorazione sui treni, era insieme ad Antonio Perfili, 38 anni, quando la situazione è degenerata.

Durante la lite, Mantua è stato colpito da alcuni fendenti ed è rimasto a terra, gravemente ferito. Il personale sanitario del 118 di Frosinone intervenuto sul posto ha fatto alzare in volo un elicottero per trasferirlo a Roma. L’uomo è però deceduto.

Il fermo e gli accertamenti

Antonio Perfili è stato immediatamente fermato dai carabinieri. Il sostituto procuratore di turno ne ha disposto il trasferimento nel carcere Pagliei di Frosinone.

Al momento non è ancora stato definito se l’accusa sarà di omicidio volontario o preterintenzionale. Restano inoltre da chiarire le ragioni della lite: non ci sono indicazioni sul possibile movente.