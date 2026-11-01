A Trastevere, due uomini fermati dopo i palpeggiamenti a una 13enne e a una 31enne

A Trastevere, nella notte di Halloween, i carabinieri hanno fermato due uomini dopo i palpeggiamenti a una 13enne e una 31enne.

Notte di Halloween, doppio intervento a Trastevere: fermati due uomini

Due episodi di violenza sessuale si sono verificati a distanza di circa due ore nella notte di Halloween a Trastevere. I carabinieri hanno fermato un uomo etiope di 69 anni e un trentunenne di origini tunisine, accusati di avere palpeggiato una 13enne e una donna italiana di 31 anni.

Entrambi si trovavano in caserma in attesa della direttissima. Gli interventi sono avvenuti dopo le segnalazioni dei familiari, dei testimoni e le chiamate al 112.

I due interventi dei carabinieri

Il primo episodio è stato segnalato alle 2.30 in via di San Francesco a Ripa. La ragazzina passeggiava con la madre quando, secondo la ricostruzione riportata, è stata avvicinata e palpeggiata nelle parti intime da un uomo etiope di 69 anni.

La madre ha iniziato a gridare e ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri di Trastevere, che si trovava nelle vicinanze. I militari hanno bloccato l’uomo.

Il secondo episodio in piazza San Vincenzo Pallotti

Circa due ore dopo, alle 4 del mattino, una donna italiana di 31 anni passeggiava con alcune amiche in piazza San Vincenzo Pallotti. La donna sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da un uomo tunisino di 31 anni.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e più persone hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Bonelli, che hanno fermato il trentunenne, indicato nella ricostruzione come indagato.