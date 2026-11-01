Contributo da 2 euro sui pacchi extra Ue abrogato prima dell’esordio

Il contributo da 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro sarà abrogato prima dell’avvio: restano dazio europeo e controlli doganali.

Il contributo da 2 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra Ue e di valore inferiore a 150 euro viene abrogato prima dell’avvio. L’articolo 30 del disegno di legge di bilancio cancella i commi 126, 127 e 128 della manovra precedente, dopo una serie di rinvii che avevano spostato l’entrata in vigore fino al 1° gennaio 2027.

La misura rinviata più volte

Il contributo era stato presentato dal Governo come un sostegno «alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali». In origine avrebbe dovuto partire a gennaio 2026, ma il calendario era stato successivamente fissato a luglio, ottobre, dicembre e infine al 2027.

Secondo la relazione illustrativa, l’abrogazione è collegata all’entrata in vigore del Codice doganale dell’Unione e al regolamento 2026/2108 del 16 settembre. La relazione tecnica considera invece gli effetti della scelta sui conti pubblici e sul comportamento del mercato.

Gettito ridimensionato e nuovi controlli

Quando fu introdotto, il contributo era stimato in circa 245 milioni di euro annui. Le nuove condizioni di mercato e le regole comunitarie hanno però ridotto le previsioni. Dal 1° luglio 2026 è stata eliminata la franchigia doganale per i pacchi sotto i 150 euro ed è entrato in vigore un dazio europeo di 3 euro.

Proiettando sull’intero anno i dati delle Dogane relativi a luglio e agosto, le spedizioni potenzialmente interessate risultano circa 61,7 milioni. Considerando una riduzione dei volumi del 7,6% legata all’aumento dei prezzi e un’ipotesi di elusione del 20%, il gettito annuo del contributo scenderebbe a circa 91,3 milioni di euro.

Nei tre mesi successivi all’introduzione del dazio, un funzionario della Commissione ha dichiarato che i pacchi registrati nei sistemi doganali sono diminuiti in media di oltre il 60%. L’Unione continua tuttavia a importare circa 5 milioni di articoli al giorno. I controlli coordinati hanno rilevato una non conformità nel 60% dei prodotti ispezionati.

La cancellazione semplifica nell’immediato gli adempimenti per corrieri, imprese di logistica e venditori online, ma riduce le entrate previste per la gestione doganale. Restano quindi da rivedere le coperture per finanziare controlli, personale e sistemi informativi. Dazio e verifiche più estese potrebbero inoltre spingere gli operatori verso stoccaggio e spedizioni all’interno dell’Unione, con possibili effetti sui tempi e sui costi delle consegne.