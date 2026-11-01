Corsa dei Santi 2026, l’azzurra Federica Del Buono trionfa a Piazza San Pietro

Roma, 1 novembre 2026 – Si è svolta oggi sulle strade del centro storico di Roma la 18ª edizione della “Corsa dei Santi sponsored by Melinda”, la gara promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi.

Oltre 5.000 partecipanti, arrivati da tutta Italia e da 45 Paesi, hanno corso tra i luoghi simbolo della Capitale per sostenere un progetto per l’acqua potabile nella Repubblica del Congo. Roma ha accolto così l’appuntamento sportivo e solidale che ogni anno trasforma la Festa di Ognissanti in una grande festa popolare di corsa, partecipazione e condivisione. Come da tradizione, la gara è partita e si è conclusa in piazza Pio XII, davanti a piazza San Pietro. A dare il via, con le joelette in prima fila, è stata la leggenda della scherma mondiale Valentina Vezzali, che è stata accolta da un bagno di folla.

Il percorso di 9,5 chilometri ha attraversato il cuore monumentale di Roma, regalando ai partecipanti un’esperienza unica al mondo. Dalla zona di San Pietro il tracciato ha raggiunto Largo Argentina e il Circo Massimo, ha sfiorato il Colosseo, ha attraversato piazza Venezia e via del Corso, è arrivato a piazza del Popolo ed è rientrato verso il Vaticano, fino al traguardo in piazza Pio XII. Un itinerario in cui piazze, chiese, palazzi storici e testimonianze di arte e fede hanno fatto da scenario a una gara aperta ad atleti agonisti e runner amatoriali. La Corsa dei Santi è stata infatti proposta sia nella formula competitiva sia in quella non competitiva, per permettere a ciascuno di vivere la giornata secondo il proprio ritmo: per alcuni è stata una sfida con il cronometro, per altri un’occasione di festa e partecipazione.

La gara: vincono Del Buono e Niyomukiza

L’atleta più attesa della vigilia, l’azzurra del CS Carabinieri Federica Del Buono, non ha tradito le aspettative. Al rientro alle gare dopo uno stop per infortunio, ha tenuto un buon ritmo per tutta la gara, tagliando per prima il traguardo in 33:33. “Era la prima volta che correvo questa gara – le parole di Del Buono all’arrivo – e sapendo che il tracciato prevedeva sia i sampietrini che diversi saliscendi, sono partita prudente. Poi lo scenario che incontri attraversando le meraviglie di Roma mi ha trascinato e ho mantenuto un buon ritmo arrivando senza essere affaticata”. Al secondo posto si è piazzata l’atleta originaria del Benin, Odette Sawekoua (Atletica Virtus Lucca, staccata di quasi un minuto (34:27), al terzo la portacolori di Athletica Vaticana, Sara Carnicelli (34:57).

In campo maschile, vittoria per distacco dell’atleta originario del Burundi Jean Marie Vianney Niyomukiza (Atl.Libertas Unicusano Livorno), che ha chiuso la prova in solitaria in 28:58. “Il percorso era abbastanza impegnativo, ma ero in un ottimo stato di forma e ho corso al ritmo di 3.03 al minuto per tutta la gara senza guardare agli avversari – ha detto a fine gara il vincitore -”. Al secondo posto il vincitore della scorsa edizione, il romano d’adozione Freedom Amaniel (X-Solid Sport Lab Asd), che ha chiuso in 29:51, al terzo invece Martino De Nardi (G.S. Orecchiella Garfagnana) in 30:11.

Classifiche complete su www.icron.it

Il progetto solidale di Missioni Don Bosco

Ogni edizione offre una vetrina significativa a un progetto di solidarietà promosso da Missioni Don Bosco, l’ente del terzo settore che sostiene le opere dei missionari salesiani a favore delle comunità più vulnerabili nel mondo, con interventi dedicati all’educazione, alla salute, all’inclusione e allo sviluppo. Nel 2026 la Corsa dei Santi sostiene un progetto nella Repubblica del Congo, dove l’accesso all’acqua potabile rappresenta ancora un’emergenza quotidiana. I missionari salesiani, presenti nella Repubblica del Congo dal 1959, hanno progettato di costruire quattro impianti per garantire acqua potabile a circa 15.000 persone. Quattro pozzi e le relative reti di distribuzione sono un’infrastruttura che significa salute, scuola, lavoro, autonomia e dignità. Possono liberare bambini e donne da ore di cammino e restituire alle famiglie la sicurezza di poter contare su una fonte d’acqua pulita. Per questo, alla Corsa dei Santi, ogni chilometro percorso assume un valore speciale. Per sostenere il progetto è possibile donare con un SMS solidale o chiamando il numero 45589.

La manifestazione è organizzata da ACSI Italia Atletica, su licenza del marchio Prime Time Promotions, ed è patrocinata dal Comune di Roma – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Foto Ufficio Stampa Corsa dei Santi