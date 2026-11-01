Dopo l’attacco, Binance riapre i prelievi Bitcoin con un ripristino a fasi

La rete Bitcoin torna operativa su Binance: prelievi riaperti nella fase uno

Binance ha riaperto i prelievi sulla rete Bitcoin nella prima fase del ripristino, dopo la sospensione seguita a un attacco informatico che avrebbe sottratto circa 6,3 miliardi di dollari.

«Il primo gruppo di reti ora riaperte nella fase uno dei prelievi è la rete BTC (Bitcoin)», ha dichiarato la piattaforma. L’azienda aveva già anticipato che il ritorno alla normalità sarebbe avvenuto in modo progressivo, dando priorità alle reti e agli asset più richiesti.

Ripristino graduale e controlli di sicurezza

Binance ha spiegato di basare l’ordine di riapertura sui dati della domanda degli utenti della settimana precedente. Ogni rete e coppia di asset, secondo la società, viene riattivata dopo il completamento dei controlli di stabilità e sicurezza.

Durante il rollout potrebbero verificarsi congestioni, tempi di elaborazione più lunghi e ritardi temporanei. La piattaforma invita gli utenti a controllare la pagina dei prelievi dell’asset e della rete scelti oppure la pagina di stato della rete. In caso di operazione non riuscita, Binance raccomanda di riprovare dopo un breve intervallo.

La società ha inoltre comunicato di aver ricostituito circa il 90% delle risorse sottratte, rispetto all’80% indicato il giorno precedente. Si tratta di una dichiarazione di Binance sullo stato del recupero degli asset, mentre l’estensione del ripristino dei prelievi dovrebbe proseguire per fasi.

Indagini sul cyberattacco

Le indagini preliminari dell’FBI hanno indicato il possibile coinvolgimento di operativi della Corea del Nord. Gli autori avrebbero tentato di trasferire rapidamente grandi volumi di fondi prima del possibile congelamento degli asset.

Il caso resta oggetto di verifica da parte delle autorità competenti e delle squadre di sicurezza. L’attacco riporta inoltre l’attenzione sui rischi di controparte e sui sistemi di custodia degli asset digitali, mentre la fiducia degli utenti dipenderà dalla capacità degli exchange di dimostrare resilienza operativa e sicurezza nelle fasi successive.