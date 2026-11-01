Europei di Curling 2026, l’Italia Maschile conquista l’argento: è storia, mai accaduto prima

Ostrava, 1 novembre 2026 – A Ostrava (Cechia) sono giunti a compimento i Campionati Europei di curling 2026.

Nel settore maschile, l’Italia ha giocato la finale del torneo per la prima volta nella sua storia. Difatti, il quartetto formato da Stefano Spiller (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Cesare Spiller (Fiamme Oro) ha saputo spingersi sino al match decisivo della manifestazione continentale.

L’avversaria degli azzurri è stata la Scozia. Le due formazioni si erano già incontrate nella mattinata di sabato in occasione dell’ultima partita del Gruppo A del round robin. L’incontro era stato vinto dalla selezione tricolore all’extra end, ma entrambe le squadre avevano già la certezza di avanzare alla fase a eliminazione diretta.

La rivincita, con una posta in palio decisamente più alta, è stata viceversa appannaggio dei britannici con il punteggio di 5-6. Dopo un botta e risposta nei primi due end (2-2), gli scozzesi hanno portato il match dalla loro parte grazie a una mano rubata da due punti nel quarto parziale. L’Italia è rimasta in scia agli avversari, che però hanno avuto il merito di non tremare e di chiudere il match all’ultimo tiro dell’ultimo end.

Indipendentemente dal rammarico per la sconfitta, va rimarcato come l’edizione 2026 abbia portato in dote il miglior risultato di sempre per l’Italia maschile. L’argento odierno rappresenta un passo avanti rispetto ai quattro bronzi conseguiti nel 1979, 2018, 2021 e 2022.

Foto WCF (da Ufficio Stampa FISG)