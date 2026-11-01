FerX, contributi fino al 40% per il fotovoltaico: stanziati 1,2 miliardi

Piccoli impianti solari, il FerX mette in campo 1,2 miliardi: aiuti fino al 40%

La manovra finanziaria destina 1,2 miliardi di euro al potenziamento degli impianti fotovoltaici di piccola taglia, con potenza non superiore a 1 MW, che aderiscono al meccanismo di sostegno FerX. L’intervento utilizza una clausola di salvaguardia concessa da Bruxelles su richiesta dell’Italia.

La misura riguarda gli impianti che accedono al FerX, il sistema che per le installazioni sotto 1 MW prevede l’accesso diretto agli incentivi attraverso la registrazione sul portale del Gse. Per questi impianti è prevista anche una tariffa differenziata fissata dall’Arera.

Contributi distribuiti tra 2028 e 2030

Le risorse saranno erogate sotto forma di contributi in conto capitale. Per ciascun progetto, l’agevolazione non potrà superare il 40% dei costi di investimento ammissibili.

La dotazione finanziaria sarà ripartita su tre annualità: 800 milioni di euro nel 2028, 200 milioni nel 2029 e altri 200 milioni nel 2030. L’obiettivo dichiarato è ridurre le barriere finanziarie alla realizzazione di impianti distribuiti e favorire la diffusione dell’energia solare in ambito residenziale e industriale di piccola scala.

L’intervento è collegato a un contingente complessivo di potenza pari a 3 gigawatt. Le regole per individuare i progetti ammissibili, applicare la misura e monitorare la spesa dovranno essere definite con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Decreto attuativo e copertura in bolletta

Il provvedimento dovrà essere adottato di concerto entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dovrà stabilire anche le modalità operative per la registrazione sul portale del Gse e i criteri per il calcolo della tariffa differenziata prevista dall’Arera.

Dei 1,2 miliardi complessivi, 800 milioni saranno iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica e successivamente trasferiti al Gse, individuato come soggetto attuatore. I restanti 400 milioni saranno reperiti attraverso gli oneri in bolletta, in particolare mediante la componente Asoa, già destinata al finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Effetti attesi per mercato e rete

Secondo le valutazioni riportate nella misura, la possibilità di ottenere contributi fino al 40% potrebbe rendere più conveniente la realizzazione di impianti destinati all’autoconsumo. Il sostegno potrebbe inoltre rilanciare la domanda di componenti, servizi di progettazione e attività degli installatori locali.

L’aumento degli impianti distribuiti richiederà però attenzione alla gestione della connettività e agli adeguamenti delle infrastrutture di rete. La fonte indica come possibili strumenti di accompagnamento lo storage e i meccanismi di flessibilità, per contenere il rischio di congestioni locali e valorizzare l’energia prodotta.

La misura può contribuire alla decarbonizzazione del mix elettrico e agli obiettivi europei di transizione energetica, ma la quota finanziata tramite la componente Asoa rende necessario monitorare l’impatto sui costi sostenuti dai consumatori. La rapidità e la chiarezza del decreto attuativo saranno decisive per trasformare la dotazione in progetti concreti.