Fiumicino, dnata prepara l’ingresso di quattro autobus elettrici entro metà novembre

Fiumicino, quattro autobus elettrici per la flotta dnata: debutto a novembre

Meta description: dnata prevede di introdurre quattro autobus elettrici a Roma Fiumicino entro metà novembre, dopo investimenti per oltre 30 milioni di euro in Italia.

dnata amplierà la flotta per il trasporto passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino con quattro autobus completamente elettrici. L’entrata in servizio dei mezzi è prevista per la metà di novembre, nell’ambito del programma di rinnovamento avviato dalla società in Italia.

Investimenti per oltre 30 milioni di euro

Negli ultimi tre anni, l’azienda ha investito oltre 30 milioni di euro nelle attività di assistenza a terra negli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate. Nello stesso periodo sono state introdotte più di 550 attrezzature motorizzate, tra trattori portabagagli, scale passeggeri, nastri trasportatori, piattaforme elevatrici, trattori pushback e autobus.

Complessivamente, dnata impiega in Italia oltre 1.000 mezzi motorizzati per l’assistenza a terra. Più del 60% della flotta è alimentato a energia elettrica.

Trasferimenti tra terminal e aeromobili

I quattro nuovi autobus, sviluppati dal costruttore Cobus e appartenenti al modello VEGA, saranno utilizzati per i trasferimenti tra terminal e aeromobili. Il mezzo è stato progettato per operazioni di piazzale completamente elettriche e, secondo dnata, l’azienda sarà il primo operatore di assistenza a terra a impiegarlo.

Con l’arrivo dei nuovi veicoli, la capacità di trasporto passeggeri di dnata a Fiumicino salirà a 40 autobus, dei quali 23 elettrici. La maggiore capacità rispetto agli autobus aeroportuali standard dovrebbe rendere più efficienti i trasferimenti sul piazzale. I mezzi disporranno inoltre di sistemi di climatizzazione migliorati e porte riprogettate per agevolare salita e discesa.

La flotta tra Roma e Milano

Gli autobus saranno dotati di sistemi di assistenza alla guida e seguiranno una fase di integrazione nelle attività quotidiane con formazione dedicata per autisti e team operativi. La tecnologia delle batterie consentirà la propulsione elettrica senza emissioni allo scarico durante l’utilizzo.

Dove l’elettrificazione completa non è ancora operativamente fattibile, dnata sta convertendo gradualmente i mezzi diesel all’uso di olio vegetale idrotrattato (HVO). Nei tre aeroporti italiani la società impiega circa 5.000 dipendenti, serve oltre 60 compagnie aeree e gestisce ogni anno più di 150.000 voli e 46 milioni di passeggeri.

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