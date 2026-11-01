Fondo mutui prima casa, altri 200 milioni e garanzia Consap estesa al 2029
Il Fondo mutui prima casa gestito da Consap riceve 200 milioni di euro e viene prorogato fino al 2029.
Per i mutui prima casa altri 200 milioni: la garanzia Consap vale fino al 2029
La manovra 2027 proroga fino al 2029 il Fondo mutui prima casa gestito da Consap e assegna allo strumento una dotazione aggiuntiva di 200 milioni di euro. La misura estende di altri tre anni la durata della garanzia pubblica, che in precedenza doveva essere rinnovata annualmente.
La proroga è stata descritta da Sestino Giacomoni come una continuità rispetto all’intervento già adottato nel 2025, quando il fondo era stato esteso per il periodo 2025-2027. Secondo la sua dichiarazione, la garanzia dell’80 per cento potrà così restare disponibile anche negli anni futuri per i giovani interessati all’acquisto della prima abitazione.
Chi può accedere alle garanzie
Negli ultimi anni il fondo è stato rimodulato per favorire l’accesso al credito dei primi acquirenti. Tra i destinatari indicati figurano le giovani coppie, le famiglie con persone con disabilità permanenti e i nuclei numerosi.
Per le famiglie numerose, la garanzia può arrivare fino al 90 per cento, mentre l’estensione alle persone con disabilità riguarda anche le loro famiglie. Giacomoni ha dichiarato che, dall’insediamento dell’attuale Governo, sono stati stanziati circa 1,5 miliardi di euro, con oltre 280 mila mutui erogati per un totale di 34 miliardi di euro di finanziamenti concessi.
Come funziona il Fondo
Il Fondo opera come garante parziale del mutuo ipotecario: in caso di insolvenza, la banca beneficia di una copertura su una percentuale del valore residuo del prestito. In questo modo, lo strumento può rendere più accessibile il finanziamento per chi dispone di un capitale iniziale limitato, senza eliminare la valutazione del reddito e della capacità di rimborso.
La garanzia non determina automaticamente condizioni uguali presso tutti gli istituti. Chi presenta la domanda deve quindi verificare i requisiti e confrontare le offerte delle banche aderenti, considerando importo, durata e costo complessivo del mutuo.
L’estensione al 2029 può sostenere la domanda di abitazioni nelle fasce entry-level, ma il suo effetto dipenderà dalle condizioni applicate dagli istituti di credito. Per i conti pubblici, i 200 milioni aggiuntivi rappresentano una spesa immediata, mentre l’esposizione potenziale dello Stato resta legata all’eventuale insolvenza dei mutuatari. La valutazione dell’efficacia e della sostenibilità della misura richiederà quindi un monitoraggio nel medio periodo.
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Fonte originale: Mutui prima casa per under 36, coppie giovani e famiglie: il fondo di garanzia prorogato fino al 2029