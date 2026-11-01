Gp del Messico di F1, Kimi Antonelli fa il terzo posto: è campione del mondo

Città del Messico, 1 novembre 2026 – Max Verstappen vince il Gp del Messico, ma la festa finale a Mexico City è tutta per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes agguanta un podio intelligente al termine di una gara ragionata e infinita, contrassegnata da una bandiera rossa e da un’interruzione al giro 46 per l’incidente di Bottas, ed è campione del mondo di Formula 1. Kimi chiude terzo dietro a Lewis Hamilton , il fuoriclasse sostituito un anno fa in Mercedes, festeggia così il titolo con quattro gare d’anticipo ed entra così di prepotenza nella storia dello sport italiano .

Il bolognese, 20 anni, è il più giovane vincitore del Mondiale di Formula 1, nonché il primo nato negli anni Duemila. I record però non finiscono qui, perché per trovare l’ultimo pilota italiano campione del mondo bisogna tornare indietro al 1953: quell’anno fu Alberto Ascari a conquistare il titolo, il secondo consecutivo per lui, con la Ferrari. Dopo di lui – e prima di Kimi – nessun altro italiano era riuscito nell’impresa. Il titolo di Antonelli, festeggiato tra le lacrime, colora d’azzurro Città del Messico e fa esultare anche le Frecce d’argento: la Mercedes non vinceva un titolo piloti dal 2020, quando a trionfare era stato Hamilton con il suo settimo sigillo. Il campione affiancato oggi sul gradino più basso del podio, in un’iconica chiusura del cerchio.