Gp del Messico di F1, tutto pronto per la gara: Antonelli sogna di conquistare il titolo

Città del Messico, 1 novembre 2026 – Torna la Formula 1 con il Gp del Messico. Oggi, domenica 1 novembre, il Circus fa tappa a Mexico City, dove ci sarà Lewis Hamilton a scattare dalla pole position. Kimi Antonelli, che partirà quarto, è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d’anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton.