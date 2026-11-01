IN GARA|
Gp del Messico di F1, tutto pronto per la gara: Antonelli sogna di conquistare il titolo
A soli due punti dal Mondiale per il pilota italiano, che parte quarto. La Ferrari è il pole position
Città del Messico, 1 novembre 2026 – Torna la Formula 1 con il Gp del Messico. Oggi, domenica 1 novembre, il Circus fa tappa a Mexico City, dove ci sarà Lewis Hamilton a scattare dalla pole position. Kimi Antonelli, che partirà quarto, è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d’anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton.
Per festeggiare stasera (Gp visibile in tv e streaming, anche in chiaro) basterà un nono posto, ma il bolognese potrebbe diventare campione anche senza raccogliere punti, se Russell e Hamilton non dovessero vincere.
Gp Messico, griglia di partenza – Ecco la griglia di partenza del Gp di Città del Messico di oggi, domenica 1 novembre:
1.Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Lawson
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Verstappen
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Ryo Hirakawa (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi), penalità di cinque posizione per sostituzione di componenti
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac), ultimo per sostituzione di componenti
Gp Messico, dove vederlo
Il Gp di Città del Messico sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 22:30.
(Fonte Adnkronos)
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
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