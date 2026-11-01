Gp del Qatar di MotoGp, la gara potrebbe saltare. Cosa sta succedendo

La vicenda sta assumendo contorni che vanno oltre le normali dinamiche di confronto. Cosa sta succedendo nel mondo della MotoGp verso il Gran Premio del Qatar della prossima settimana? Archiviato il Gp di Sepang (leggi qui), una parte dei piloti non considera la trasferta opportuna, considerando un quadro internazionale sempre più delicato. E alza la voce. Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran rendono difficile ignorare i timori legati alla sicurezza. Anche se l’organizzazione ha già chiarito la volontà – tra le proteste – di proseguire con il calendario del Motomondiale. Un calendario che, tra sette giorni, potrebbe tra l’altro vedere la vittoria del titolo mondiale di Marc Marquez.