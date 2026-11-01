IL CASO|
Gp del Qatar di MotoGp, la gara potrebbe saltare. Cosa sta succedendo
E’ il prossimo appuntamento del circuito iridato. Il quadro internazionale rende difficile la sicurezza
La vicenda sta assumendo contorni che vanno oltre le normali dinamiche di confronto. Cosa sta succedendo nel mondo della MotoGp verso il Gran Premio del Qatar della prossima settimana? Archiviato il Gp di Sepang (leggi qui), una parte dei piloti non considera la trasferta opportuna, considerando un quadro internazionale sempre più delicato. E alza la voce. Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran rendono difficile ignorare i timori legati alla sicurezza. Anche se l’organizzazione ha già chiarito la volontà – tra le proteste – di proseguire con il calendario del Motomondiale. Un calendario che, tra sette giorni, potrebbe tra l’altro vedere la vittoria del titolo mondiale di Marc Marquez.
MotoGp, salta il Gp del Qatar?
Il Gp del Qatar, riprogrammato per domenica 8 novembre dopo il rinvio di aprile, resta al centro delle preoccupazioni dei piloti. Nonostante le rassicurazioni della MotoGp, l’instabilità in Medio Oriente lascia aperti diversi interrogativi, soprattutto sul rischio di una possibile chiusura dello spazio aereo. I piloti chiedono quindi maggiori garanzie e un coinvolgimento nelle decisioni della MotoGp, anche se il fronte contrario alla trasferta si è pian piano ridimensionato. La protesta, come chiarito da Alex Rins e Fabio Di Giannantonio, non è uno scontro con gli organizzatori, ma punta a tutelare la sicurezza di tutti.
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.