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Gp della Malesia di MotoGp, Marc Marquez vince e allunga in Classifica Mondiale
Lo spagnolo punta al decimo titolo della carriera. Pedro Acosta è secondo, terzo Alex Marquez.
Marc Marquez c’è, mette il suo sigillo anche a Sepang e vince il Gp della Malesia davanti a Pedro Acosta e a suo fratello Alex Marquez. Il pilota della Ducati domina la gara di oggi, domenica 1 novembre, fin dal primo giro e si proietta così a 399 punti in classifica, +44 su Martin e +67 su Bezzecchi. Il decimo titolo della carriera è ora a un passo e potrebbe essere ufficiale già domenica 8 novembre in Qatar (sul circuito di Lusail dovrebbe conquistare 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi). Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Malesia e la classifica piloti aggiornata.
MotoGp Malesia, ordine di arrivo – Ecco l’ordine di arrivo del Gp della Malesia:
1 Marc Marquez
2 Pedro Acosta
3 Alex Marquez
4 Ai Ogura
5 Enea Bastianini
6 Marco Bezzecchi
7 Luca Marini
8 Fabio Di Giannantonio
9 Brad Binder
10 Franco Morbidelli
11 Fabio Quartararo
12 Alex Rins
13 Francesco Bagnaia
14 Maverick Vinales
15 Iker Lecuona
16 Jack Miller
Motomondiale, come cambia classifica – Ecco la classifica aggiornata dopo il Gp della Malesia:
- Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 399
- Jorge Martin (Aprilia Racing) – 35
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 332
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 295
- Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 278
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 265
- Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 236
- Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 197
- Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 173
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 134
- Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 125
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 118
- Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 117
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 79
- Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 78
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 65
- Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 51
- Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 33
- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 31
- Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 29
- Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 18
- Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 14
- Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 11
- Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 6
- Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 5
- Somkiat Chantra (Honda HRC Castrol) – 3
- Takaaki Nakagami (Honda HRC Castrol) – 3
- Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0
- Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0
- Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0
- Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0
- Aleix Espargaro (Castrol Honda LCR) – 0
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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