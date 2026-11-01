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Gp della Malesia di MotoGp, Marc Marquez vince e allunga in Classifica Mondiale

1 novembre 2026 | 12:06
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di Redazione

Redazione

Gp della Malesia di MotoGp, Marc Marquez vince e allunga in Classifica Mondiale

Lo spagnolo punta al decimo titolo della carriera. Pedro Acosta è secondo, terzo Alex Marquez.

Marc Marquez c’è, mette il suo sigillo anche a Sepang e vince il Gp della Malesia davanti a Pedro Acosta e a suo fratello Alex Marquez. Il pilota della Ducati domina la gara di oggi, domenica 1 novembre, fin dal primo giro e si proietta così a 399 punti in classifica, +44 su Martin e +67 su Bezzecchi. Il decimo titolo della carriera è ora a un passo e potrebbe essere ufficiale già domenica 8 novembre in Qatar (sul circuito di Lusail dovrebbe conquistare 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi). Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Malesia e la classifica piloti aggiornata.

MotoGp Malesia, ordine di arrivo – Ecco l’ordine di arrivo del Gp della Malesia:

1 Marc Marquez

2 Pedro Acosta

3 Alex Marquez

4 Ai Ogura

5 Enea Bastianini

6 Marco Bezzecchi

7 Luca Marini

8 Fabio Di Giannantonio

9 Brad Binder

10 Franco Morbidelli

11 Fabio Quartararo

12 Alex Rins

13 Francesco Bagnaia

14 Maverick Vinales

15 Iker Lecuona

16 Jack Miller

Motomondiale, come cambia classifica – Ecco la classifica aggiornata dopo il Gp della Malesia:

  1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 399
  2. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 35
  3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 332
  4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 295
  5. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 278
  6. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 265
  7. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 236
  8. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 197
  9. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 173
  10. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 134
  11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 125
  12. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 118
  13. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 117
  14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 79
  15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 78
  16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 65
  17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 51
  18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 33
  19. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 31
  20. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 29
  21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 18
  22. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 14
  23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 11
  24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 6
  25. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 5
  26. Somkiat Chantra (Honda HRC Castrol) – 3
  27. Takaaki Nakagami (Honda HRC Castrol) – 3
  28. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0
  29. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0
  30. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0
  31. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0
  32. Aleix Espargaro (Castrol Honda LCR) – 0

(Fonte Adnkronos)

Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)

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