La priorità di Meloni è un altro mandato: «Il Quirinale non è nei miei piani»

Giorgia Meloni dice di voler concludere l’attuale mandato e chiedere agli italiani la conferma per altri cinque anni, escludendo invece il Quirinale dai suoi piani. Le dichiarazioni sono contenute nel libro di Bruno Vespa , Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein, in uscita lunedì 2 novembre per Mondadori-Rai libri.

«Sono totalmente concentrata a chiudere bene questo mandato e a chiedere agli italiani di confermarmi la loro fiducia per altri cinque anni. Il Quirinale non è nei miei piani», afferma la presidente del Consiglio. Meloni aggiunge che non dovrebbe suscitare scandalo l’ipotesi che una personalità di cultura conservatrice possa ambire in futuro alla presidenza della Repubblica.

«Ma chi lo ha detto che per essere un ottimo presidente della Repubblica si debba per forza venire dal centrosinistra?», domanda Meloni, che definisce « razzismo culturale » l’idea secondo cui una parte degli italiani debba essere considerata «figlia di un dio minore».

La presidente del Consiglio sostiene inoltre che le reazioni della sinistra all’eventualità che, la prossima volta, sia una maggioranza di centrodestra a indicare il presidente della Repubblica rivelino una « concezione proprietaria » delle istituzioni.

Nel libro si parla anche della riforma della Rai. Rispondendo a Bruno Vespa sui tempi dell’approvazione, Meloni afferma che la materia è seguita dal Parlamento e che l’iter è «a buon punto».