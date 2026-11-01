La Rocca e il rapporto con d’Urso: «Mi sarei aspettato sincerità»

A Domenica In, Pasquale La Rocca racconta il rapporto raffreddato con Barbara d’Urso e il dispiacere per l’accoglienza riservata a lui e Ornella Muti.

Pasquale La Rocca ha raccontato a Domenica In il raffreddamento del rapporto con Barbara d’Urso, concorrente di Ballando con le stelle nella scorsa stagione e oggi componente della giuria. Il ballerino, in gara nel programma in coppia con Ornella Muti, ha detto di essere rimasto dispiaciuto per l’atteggiamento della giurata.

Il rapporto raffreddato durante l’estate

Ospite di Domenica In il 1° novembre 2026, in una conversazione con Mara Venier, La Rocca ha ripercorso il rapporto con d’Urso.

«I rapporti possono cambiare con il tempo. Io non rinnego nulla di quello che ho vissuto con Barbara d’Urso, è stato molto intenso: tensioni, gioie, litigi. È un capitolo che custodisco nel mio cuore», ha dichiarato.

Il ballerino ha spiegato che i due si erano visti anche al di fuori di Ballando. Ha raccontato di lavorare spesso e di andare in Inghilterra, aggiungendo che durante l’estate il rapporto si è raffreddato e che c’è stato un allontanamento «organico», non forzato. Il successivo incontro è avvenuto direttamente alla prima puntata di questa stagione.

Le tensioni nelle prime puntate

Le prime cinque puntate sono state caratterizzate da un rapporto descritto come «freddino» tra La Rocca e d’Urso. Il ballerino ha parlato di un atteggiamento «poco accogliente» nei suoi confronti e soprattutto verso Ornella Muti, la concorrente con cui forma la coppia in gara.

«Lei parla di parte tecnica, di caviglie, di passione, di luci: sono confuso e anche dispiaciuto, mi sarei aspettato sincerità che in 5 puntate non c’è stata», ha aggiunto La Rocca.

Nonostante le tensioni, il ballerino ha ribadito: «Io le voglio bene». La Rocca ha poi richiamato il tema della gelosia, già citato nella prima puntata, osservando che d’Urso «si diverte» e che la situazione «fa bene al programma e fa bene anche a noi».