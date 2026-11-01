Le fonti storiche premiano Tarquinia: il Palio dell’Anello nell’Albo regionale

Tarquinia – Il Palio dell’Anello di Tarquinia è stato iscritto ufficialmente nell’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche del Lazio. L’inserimento è stato disposto con la Determinazione Dirigenziale n. G14146 della Regione Lazio, dopo il parere favorevole del Comitato Storico Regionale.

La manifestazione ha ottenuto la qualifica di “manifestazione di interesse locale” e potrà utilizzare il logo regionale del Turismo nelle attività promozionali. Il riconoscimento è arrivato al termine della valutazione del dossier di candidatura, dedicato agli aspetti storici, organizzativi e turistici della rievocazione.

Le origini storiche del Palio

Il progetto scientifico ricostruisce le radici trecentesche e quattrocentesche della manifestazione attraverso diverse fonti d’archivio, tra cui i Ricordi di Casa Sacchi, le Riformanze del XV secolo e gli Statuti Comunali del 1545.

Il principale riferimento storico è rappresentato dalle nozze tra Sante Vitelleschi e Costanza degli Anguillara, celebrate nel 1451. Il dossier richiama inoltre le antiche gare equestri e la corsa dell’anello organizzate in occasione delle festività dedicate ai patroni San Secondiano e San Lituardo.

Dodici Contrade e oltre 300 figuranti

La rievocazione coinvolge oltre 300 figuranti in abiti d’epoca ricostruiti secondo criteri filologici. Cavalieri, sbandieratori, musici e arcieri accompagnano le 12 Contrade cittadine, protagoniste della giostra equestre nel centro storico.

Per Roberta Piroli, assessore alla Cultura del Comune di Tarquinia, l’iscrizione costituisce un motivo di soddisfazione per la comunità e valorizza il lavoro svolto sul patrimonio culturale materiale e immateriale della città. L’assessore ha ringraziato Sabina Angelucci, autrice del dossier, e Alberto Blasi, presidente del Consiglio comunale, per il contributo al progetto.

Alberto Blasi ha sottolineato il lavoro congiunto del Comune, del Consiglio comunale e dell’ASD Palio dell’Anello, presieduta da Giovanni Chiatti, oltre all’attenzione rivolta alla sicurezza e al benessere degli animali coinvolti.