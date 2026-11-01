Lunedì 2 novembre: piogge e rovesci intensi al Sud, neve in Appennino e temperature in calo; criticità locali su Salento e Metaponto.

Lunedì 2 novembre: maltempo al Sud, rovesci intensi e neve sull’Appennino

Il Sud sarà la zona più interessata dal peggioramento previsto per lunedì 2 novembre, con piogge e rovesci intensi, anche a carattere temporalesco, sui versanti dell’Adriatico e dello Ionio. Sono indicate locali criticità su Salento e Metaponto, mentre le temperature sono attese in calo, con massime tra 13 e 16°C.

Le previsioni per lunedì

Al Centro sono previste piogge sul versante adriatico e neve in Appennino dai 1400 metri, quota in rialzo nel corso della giornata. Le condizioni saranno più soleggiate su Umbria e regioni tirreniche. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 14 e 18°C.

Al Nord il quadro sarà più variabile: sono attesi addensamenti e qualche fenomeno isolato sulla Romagna, con neve sull’Appennino relativo. Sul resto del territorio prevarrà il sole. Le massime si manterranno tra 13 e 17°C.

Martedì e mercoledì

Martedì 3 novembre l’instabilità resterà presente al Sud, soprattutto su Adriatico e Ionio, ma con fenomeni brevi e condizioni più soleggiate altrove. Al Centro il cielo sarà nuvoloso lungo l’Adriatico, con deboli precipitazioni isolate e spruzzate di neve in Appennino; più ampie le schiarite su Umbria e regioni tirreniche.

Al Nord sono previsti addensamenti sulla Romagna e lungo l’Appennino Emiliano, senza fenomeni significativi. Le temperature resteranno stabili in tutte le aree, con massime tra 13 e 17°C al Nord, tra 14 e 18°C al Centro e tra 13 e 16°C al Sud.

Mercoledì 4 novembre è attesa una nuvolosità irregolare al Centro, alternata ad ampie schiarite e a fenomeni sporadici. Al Nord il cielo sarà generalmente nuvoloso, con precipitazioni brevi e isolate possibili sul basso Piemonte. Al Sud sono previste schiarite anche ampie sulle regioni occidentali e una tendenza a piogge serali in Sardegna; le massime saliranno tra 15 e 18°C.