Maratona di New York, storico podio per l’Italia: Crippa è secondo

New York, 1 novembre 2026 – Fantastica prestazione dell’azzurro Yeman Crippa che ha chiuso al secondo posto la prestigiosa maratona di New York con il tempo di 2h06:14 cedendo solo negli ultimi 400 metri allo svedese Andreas Almgren che vince con 2h06:01 all’esordio sulla distanza. Con il trentino delle Fiamme Oro arriva il miglior piazzamento di un azzurro alla 42,195 km della Grande Mela negli ultimi 30 anni, e diventa il settimo italiano a conquistare il podio di New York e per l’undicesima volta, con la sesta prestazione di sempre nella maratona più popolare del mondo.