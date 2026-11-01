Primarie del centrosinistra, Conte chiede garanzie su Renzi e rilancia il reddito di cittadinanza

Conte detta le condizioni sul centrosinistra: Renzi resta il nodo, il M5S rilancia il reddito

Giuseppe Conte chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi in una possibile coalizione di centrosinistra e lega la posizione del Movimento 5 Stelle all’esito delle primarie. Ospite di Accordi e disaccordi sul Nove, il leader del M5S ha detto a Elly Schlein che, in caso di una sua vittoria, le garanzie politiche dovranno essere definite prima.

«Cara Schlein, nel caso dovessi vincere tu le primarie, dobbiamo dirlo prima: garanzie politiche, perché sennò il Movimento non ci sta», ha dichiarato Conte. «Se vincessi io le primarie, le garanzie politiche le darò io», ha aggiunto.

Renzi e il percorso delle primarie

Conte ha precisato di non apprezzare la «politica del veto» basata sulla definizione di una persona o di un soggetto politico come inaffidabile. A suo giudizio, trasformare il confronto in una rivalità personale rischia di danneggiare l’intero centrosinistra.

La presenza di Renzi, però, rappresenterebbe per Conte «un costo politico», perché potrebbe «depotenziare» il Movimento anche sul piano elettorale. Il leader M5S ha osservato che nessuno può prevedere se, in futuro, un esponente o un soggetto politico possa scegliere la propria convenienza e rompere un governo. Per questo, ha sostenuto, servirebbero contromisure che impediscano a chiunque di «scartare».

Quanto alle primarie, Conte le ha definite un esercizio democratico e ha respinto l’idea di stabilire in anticipo quanti candidati possano partecipare. Ha inoltre riferito che il centrosinistra dovrebbe arrivare in circa un mese a un progetto e a un programma condivisi. Svolgere le consultazioni entro febbraio, ha detto, significherebbe tenerle agli inizi del mese.

Secondo Conte, il Paese chiede risposte e misure alternative dopo «quattro anni di governo Meloni». Ha aggiunto che non sarebbe opportuno concedere alla presidente del Consiglio altro tempo per parlare, anche in ragione di un sistema mediatico che, a suo giudizio, sarebbe controllato direttamente e indirettamente.

Il programma del Movimento 5 Stelle

Il M5S parteciperà ai tavoli programmatici del centrosinistra con 20 punti. Tra le proposte che il Movimento intende portare al confronto c’è anche il reddito di cittadinanza: alla domanda se fosse previsto nel programma, Conte ha risposto «Certo che sì».

Sulla patrimoniale, il leader M5S ha escluso di voler proporre una tassa una tantum. Ha parlato invece di una visione più ampia, già studiata dal Movimento e destinata a essere presentata ai tavoli. L’obiettivo indicato è contrastare la speculazione finanziaria senza comprimere l’economia reale, che Conte ha definito già depressa.

La posizione sulla guerra in Ucraina

Nel corso dell’intervista Conte ha affrontato anche la guerra in Ucraina. Ha sostenuto che non verrebbero più inviate armi, neppure dall’Italia, da un anno e ha affermato che ora ci sarebbero difficoltà nell’approvazione di un nuovo decreto. Si tratta di una valutazione espressa dal leader M5S nel corso del programma.

Conte ha chiesto di arrivare a un negoziato e ha indicato come priorità la fine del conflitto. A suo giudizio, un trattato di pace sarebbe impossibile se l’obiettivo fosse tornare integralmente alla situazione precedente all’aggressione e ottenere una vittoria su tutti i punti.

Il leader del Movimento ha infine sostenuto che sarebbe stato un errore non rassicurare la Russia sul fatto che l’Ucraina, in prospettiva, sarebbe rimasta fuori dalla Nato. Ha detto che occorre difendere gli interessi della popolazione ucraina, tenendo però conto degli interessi in gioco nel percorso verso la pace.