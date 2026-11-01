Scontro in autostrada a ovest del Cairo: 10 morti e 24 feriti, 10 critici

Incidente in Egitto: un minibus e un mezzo pesante si sono scontrati a ovest del Cairo. Dieci morti e 24 feriti, di cui 10 in condizioni critiche.

È di 10 morti e 24 feriti il bilancio dello scontro tra un minibus e un mezzo pesante avvenuto su un’autostrada a ovest del Cairo. Dieci delle persone ferite sono in condizioni critiche e le autorità hanno avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare.

L’incidente è avvenuto nei pressi della Città del 6 Ottobre, nel governatorato di Giza. Il luogo è stato indicato dal ministero della Salute egiziano in una nota, mentre il dato sulle condizioni dei feriti è stato riferito dalle autorità.

La frequenza degli incidenti stradali in Egitto

In Egitto episodi di questo tipo sono frequenti. Tra i fattori a cui vengono spesso ricondotti figurano la guida pericolosa, la manutenzione insufficiente di veicoli e strade e l’applicazione discontinua del codice della strada.

Secondo l’agenzia nazionale di statistica, ogni anno gli incidenti stradali causano oltre 5.000 morti e 75.000 feriti.

Il 20 ottobre, sulla strada tra il Cairo e Assiut, 13 persone erano morte e 34 erano rimaste ferite dopo la collisione tra un autobus turistico e un camion.

All’inizio di settembre, un incidente con un autobus nella regione montuosa del Sinai aveva provocato la morte di 22 persone, tra cui 10 cittadini giordani. Ad agosto, nel nord del Paese, almeno 18 persone, per la maggior parte bambini, erano morte nello scontro tra due pick-up che trasportavano lavoratori agricoli giornalieri.