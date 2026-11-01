Serie C, il Latina pareggia in casa con la Pianese: Keita accorcia le distanze e fa 1-1
I ragazzi di Mister Volpe combattono anche contro la pioggia che rende il campo pesante. Domenica trasferta in Sardegna con la Torres
Latina, 1 novembre 2026 – Arriva il sesto risultato utile consecutivo per il Latina. La squadra nerazzurra pareggia, negli ultimi minuti della partita, con la Pianese al Francioni. Nella dodicesima giornata di Serie C, i ragazzi di Mister Volpe fanno 1-1 sotto la pioggia e trovano il gol al termine di una partita combattuta e difficile, grazie a uno splendido gol di Keita.
Il giocatore pontino sigla la sua rete di testa, il primo gol stagionale, all’89’. La rete della Pianese ha aperto le danze con Proietto al 54’.
“Fare punti ha sempre peso, perchè muove la classifica. Sappiamo che non abbiamo fatto una bella prestazione, dobbiamo essere onesti. Questa squadra ci ha abituati bene sin dall’inizio della stagione, a livello tattico e tecnico, oggi abbiamo fatto fatica, soprattutto nella gestione della palla, ma mi conforta che la squadra ci ha creduto ed è andata alla ricerca del pareggio, arrivato e meritato. Non è stata la migliore prestazione globale, non abbiamo occupato bene gli spazi e dobbiamo avere pazienza con la palla. Ma abbiamo sempre occupato bene l’area di rigore e abbiamo sfruttato, quel poco che ci ha consentito la Pianese. Ha trovato l’episodio che ci ha messo in difficoltà e con gran cuore abbiamo pareggiato, un gran punto”. Ha detto Mister volpe, al termine della partita, come riporta la pagina ufficiale Youtube di Latina Calcio 1932.
Foto fotogramma video da Latina Calcio 1932/Facebook
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.