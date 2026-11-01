Serie C, il Latina pareggia in casa con la Pianese: Keita accorcia le distanze e fa 1-1

“Fare punti ha sempre peso, perchè muove la classifica. Sappiamo che non abbiamo fatto una bella prestazione, dobbiamo essere onesti. Questa squadra ci ha abituati bene sin dall’inizio della stagione, a livello tattico e tecnico, oggi abbiamo fatto fatica, soprattutto nella gestione della palla, ma mi conforta che la squadra ci ha creduto ed è andata alla ricerca del pareggio, arrivato e meritato. Non è stata la migliore prestazione globale, non abbiamo occupato bene gli spazi e dobbiamo avere pazienza con la palla. Ma abbiamo sempre occupato bene l’area di rigore e abbiamo sfruttato, quel poco che ci ha consentito la Pianese. Ha trovato l’episodio che ci ha messo in difficoltà e con gran cuore abbiamo pareggiato, un gran punto”. Ha detto Mister volpe, al termine della partita, come riporta la pagina ufficiale Youtube di Latina Calcio 1932.