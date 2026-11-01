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Serie C, l’Ostiamare non passa al ‘Picchi’: il Livorno vince 1-0

1 novembre 2026 | 22:58
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Serie C, l’Ostiamare non passa al ‘Picchi’: il Livorno vince 1-0

I gabbiani lidensi cercano il pareggio con Piroli nel finale, ma senza esito

Livorno, 1 novembre 2026 – Pomeriggio complicato per l’Ostiamare, impegnato nella giornata numero 12 del campionato di Serie C 2026/2027 in casa del Livorno.

Chance biancoviola dopo 15 minuti con uno spunto interessante di Wade, che calcia col destro in diagonale ma vede la conclusione sfilare rasente al palo. Risposta del Livorno alla mezz’ora con un tiro dalla distanza del subentrato Bacciardi che colpisce la traversa. Poco dopo punizione pericolosa sempre per gli amaranto, con Peralta che prova a sorprendere la barriera trovando la pronta risposta di Vertua. Il primo tempo si chiude con la possibilità biancoviola di chiudere avanti, ma Tonin scivola al momento della conclusione e permette a Martinez un intervento senza affanni. Si va a riposo sullo 0-0.

Inizio ripresa con il Livorno che spinge presentandosi spesso dalle parti dell’area di rigore dell’Ostiamare e ancora Bacciardi sfiora l’incrocio dei pali prima e trova una grande parata di Vertua poi. Secondo legno della partita degli amaranto, stavolta con Gabbiani. Reazione dei biancoviola con Carbone che prova il destro dalla distanza. Grande chance Ostiamare nel quarto d’ora finale con Piroli in girata respinta da Martinez. Livorno in vantaggio all’83’ in rovesciata. Dopo 6 di recupero l’arbitro fischia fine partita.

Marcatori: 83’ Gabbiani (L)

LIVORNO: Martinez; Veselli, Bachini, Rizza; Mawete, Malagrida (69’ Morachioli), Arrigoni (20’ Bacciardi), Haas; Gabbiani (86′ Calabro), Peralta (69’ Di Carmine), Malotti (86′ Djidji). All. Lucarelli

OSTIAMARE: Vertua; Tesauro (86′ Galastri), Brosco, Piroli, Cotali: Wade (75’ Tosku), Carbone, Spinosa, Casolari; Badjè, Tonin (75’ Parigini). All. D’Antoni

Arbitro: Vailati

Ammoniti: Spinosa (O), Bacciardi (L), Cotali (O), Haas (L)

Espulsi: –

‍Foto Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook (da Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook)

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