Targhe personalizzate dal 2027: Salvini «se devo pagare di più, non li pago»

Il testo bollinato della legge di bilancio prevede la possibilità di richiedere targhe personalizzate dal 1° marzo 2027. Il corrispettivo è fissato a 10.000 euro per le persone giuridiche, le società e le imprese, e a 1.000 euro per le persone fisiche, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027. Dal 1° giugno 2027 gli importi scenderanno rispettivamente a 5.000 e 500 euro.

Alle somme indicate dovrà aggiungersi il costo di produzione destinato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La quota restante, a titolo di maggiorazione, sarà destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha definito la misura «sicuramente non una priorità». Ha aggiunto che, se porterà soldi nelle casse dello Stato da investire nel taglio delle tasse, «perché no». Quanto alla sua scelta personale, ha dichiarato: «Se io devo pagare più soldi per avere la targa personalizzata non li pago, è un parere mio».

Le critiche dell’opposizione

La novità ha sollevato critiche da parte dell’opposizione. Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, ha richiamato le difficoltà economiche di milioni di famiglie e ha definito la misura «le brioche di Maria Antonietta in versione 2026».

Carlo Calenda ha affermato: «Ma uno può nella più grande crisi dal ’45 ad oggi fare le targhe personalizzate e dirlo pure in conferenza stampa?».

La destinazione degli incassi

Il sottosegretario all’Economia Federico Freni, in un’intervista all’Adnkronos sulla legge di bilancio, ha dichiarato di non capire le polemiche e di non vedere «una sola ragione valida» per non consentire a chi vuole, «a sue spese», di personalizzare la propria targa.

Freni ha aggiunto che i soldi incassati saranno destinati alla manutenzione delle strade dei piccoli comuni.