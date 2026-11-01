World Tour di Short Track, la staffetta femminile azzurra conquista uno splendido oro a Montreal

Sabato 31 ottobre, a Montreal (Canada) è entrata nel vivo la seconda tappa del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track.

L’Italia è rappresentata da dieci atleti nell’evento in corso alla Maurice Richard Arena della città del Quebec.

Nel contesto femminile sono impegnate cinque azzurre, ossia Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Viola Simonini (C.S. Esercito).

In ambito maschile, gli italiani sono Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

La seconda delle tre giornate di gare è stata dedicata a quattro finali.

Il risultato di maggior risalto è la medaglia d’oro del quartetto femminile: Margherita Betti, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola e Chiara Betti si impongono al termine di una gara serratissima con il tempo di 4’12″931 e soli 14 millesimi di vantaggio sulla Corea del Sud superata nella volata decisiva chiusa da Elisa Confortola. Il Canada, inizialmente terzo, viene squalificato e così il bronzo va alle ragazze dei Paesi Bassi staccatissime rispetto alle azzurre (4’23″933).

Sui 500 metri maschili, Nadalini si è attestato al terzo posto, alle spalle dei canadesi Felix Roussel e Maxime Laoun, sfruttando al meglio la collisione tra i nederlandesi Ten Boer e Jens Van’t Wout all’ultima curva. Per il ventiquattrenne trentino è il terzo podio della carriera nel World Tour, il secondo stagionale dopo la piazza d’onore conseguita sui 1.000 metri di Vancouver, settimana scorsa. Gli altri azzurri impegnati, Zampedri e Previtali, si sono fermati nei ripescaggi. Successivamente lo stesso Nadalini e Spechenhauser si sono attestati in sesta e settima posizione sui 1.500 metri.

Nessuna azzurra ha superato i quarti di finale dei 1.000 metri. Il rammarico è forte soprattutto per Chiara Betti, prima delle escluse dalle semifinali, e Confortola, squalificata per un sorpasso ritenuto irregolare. Niente da fare neppure per Ioriatti, mentre Margherita Betti si è fermata nei ripescaggi.

Infine, in vista della giornata finale, va rimarcato come la Staffetta Mista abbia guadagnato accesso alla finale. Il quartetto composto da Ioriatti, Nadalini, Chiara Betti e Spechenhauser ha chiuso la sua semifinale al secondo posto. Le avversarie in finale saranno Canada, Cina e Olanda.

Nella serata di domenica 1 novembre si disputeranno le cinque finali rimanenti, ossia staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 metri e 1.500 metri femminili.

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto Dominic Tanguay/FISG (da Ufficio Stampa FISG)