WTA di Tokyo, Errani-Paolini sono campionesse: “Una stagione incredibile, è stato un gran lavoro”

Tokyo, 1 novembre 2026 – Un doppio e splendido 6-2 in finale e Sara Errani con Jasmine Paolini, coppia d’oro del tennis femminile, trionfano al WTA di Tokyo. Le Azzurre hanno vinto in un torneo impegnativo e perfetto contro Dabrowsky e Stefani (prime nel Ranking).

“Innanzitutto complimenti alle nostre avversarie che stanno disputando una stagione incredibile – ha detto Paolini durante la cerimonia di premiazione, come riporta supertennis.tv – e grazie a Federico Gao e a tutto il team. Eravamo un po’ tese e nevose questa settimana perché cercavamo i punti per andare alle Finals: ora va molto meglio… Oggi abbiamo giocato davvero una gran partita”.

“Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo in questa città fantastica – ha aggiunto Errani – e grazie a Jasmine perché è sempre molto divertente passare il tempo con te. Questo mese abbiamo fatto davvero un gran lavoro”. Le ultime settimane sono state davvero impegnative per le azzurre: “Dalle Billie Jean King Cup Finals alla corsa per le WTA Finals è stato un mese davvero duro ma ora siamo davvero felici. Oggi è andata bene ma è stato un match di nervi”, ha ribadito poi Sara in conferenza stampa, come prosegue supertennis.tv.

Foto FITP Tennis/Facebook (da FITP Tennis/Facebook)